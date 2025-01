Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer ruft die Menschen in Rheinland-Pfalz in seiner Neujahrsansprache auf mit Zuversicht und Tatkraft ins neue Jahr zu starten. In seiner vorab aufgezeichneten Neujahrsansprache sagt Alexander Schweitzer (SPD), er glaube an die Kraft der Zuversicht und daran, "dass uns Dinge besser gelingen, wenn wir zusammenhalten". Es sei viel möglich. Rheinland-Pfalz sei ein Land der Macherinnen und Macher.