Die Einzelhändler in der Pfalz hatten am 6. Januar viele Kunden aus Baden-Württemberg. Denn im Nachbar-Bundesland ist der Dreikönigstag ein Feiertag. Die Händler sind zufrieden.

"Unser Einkaufszentrum Stadtkaserne ist voll bis obenhin", sagte ein Händler aus Germersheim dem SWR. Ihm zufolge waren am späten Vormittag schon fast alle Parkplätze von Autos mit baden-württembergischen Kennzeichen besetzt.

Der Neujahrsmarkt in Speyer endet traditionell mit dem Dreikönigstag am 6. Januar. Die Speyerer Geschäftsinhaber bekommen vielen Besuchern aus dem Badischen. SWR

Und auch in Speyer war einiges los, bestätigte ein Modehändler dem SWR. Auch er war nach eigenen Angaben sehr zufrieden. Allerdings hatten Sturmböen und Regenschauer am späten Nachmittag viele Kunden aus der Fußgängerzone vertrieben.

Dieses Problem gab es in der überdachten Rheingalerie in Ludwigshafen nicht. Zu den Umsätzen sagte der Centermanager: "Da lacht das Herz."

Aber nicht nur Pfälzer Geschäfte profitierten. In Landau verkaufte der Zoo nach eigenen Angaben deutlich mehr Eintrittskarten als sonst. Das Landauer Freizeitbad "La Ola" meldete sogar einen Besucherrekord.

Anders als in der Pfalz gilt auf der anderen Seite des Rheins in Mannheim und Karlsruhe zur Ankunft der heiligen drei Könige ein staatlich verordneter Feiertag.

An diesem Tag würden Pfälzer Einzelhändler eine hervorragende Gelegenheit sehen, neue Kunden zu gewinnen. Das sagt Markus Keller-Leist, der Sprecher des Einzelhandels in Ludwigshafen.

Denn am Dreikönigstag kommen die Leute über den Rhein, die sonst nicht in der Pfalz einkaufen, so Keller-Leist. Ähnlich bewertet das Thomas Armbrust von einem Modehaus in Speyer. Der 6. Januar sei jedes Jahr so wichtig wie ein Adventssamstag, sagt Armbrust.