Die Gemeinde Spay im Kreis Mayen-Koblenz ist vom Hochwasser betroffen. Ansonsten werden heute die Arbeitsmarktzahlen für Rheinland-Pfalz vorgestellt und ein junger Mann muss sich wegen Totschlags in Mainz verantworten.

6:45 Uhr Hochwasser in RLP: Schifffahrt weiterhin teils eingestellt Wegen der Regenfälle und Überschwemmungen am Wochenende in Baden-Württemberg und Bayern steigen auch die Pegelstände in Rheinland-Pfalz. Die gute Nachricht: Die Hochwasser fallen aber zum Teil geringer aus als befürchtet. Ein Campingplatz samt Restaurant stand zum Beispiel in der Gemeinde Spay im Kreis Mayen-Koblenz unter Wasser. Dies sei jedoch keine ungewöhnliche Lage für den Betreiber, er kenne Hochwasserlagen wie diese. Weiterhin ist die Schifffahrt teils eingestellt. Die Rheinfähre in Ingelheim hat in der Nacht gemeldet, dass sie den Betrieb ab sofort einstellt. Auch bei Worms ist die Schifffahrt seit Montagmorgen komplett eingestellt. Den gesamten Überblick gibt's hier: RLP Rheinschifffahrt ruht streckenweise Pegel in RLP steigen - Hochwasser-Vorbereitungen laufen Der Juni ist nass und ungemütlich gestartet. In Rheinland-Pfalz wird es zum Wochenanfang sonniger, aber dennoch steigt die Hochwassergefahr.

6:35 Uhr Deutsche Fußballer bleiben torlos gegen die Ukraine So richtig in EM-Form sind sie noch nicht, die deutschen Kicker. Gegen die Ukraine reichte es am gestrigen Abend in Nürnberg nur zu einem 0:0. Dabei erspielte sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zahlreiche Chancen. Die beste hatte Debütant Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim, der nur die Latte traf. Also ihn würde ich ganz sicher mit zur EM nehmen! Maximilian Beier (r.) und der Ukrainer Olexander Sintschenko kämpfen um den Ball. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Federico Gambarini

6:25 Uhr Motorradfahrer stirbt in Speyer Und noch eine Meldung von einem tödlichen Unfall: Am gestrigen Abend hat sich in Speyer ein Unfall mit einem 19-jährigen Motorradfahrer ereignet. Der Mann hatte nach Polizeiinformationen versucht, einen LKW zu überholen. Dabei stieß er mit dessen Anhänger zusammen. Er starb noch am Unfallort.

6:15 Uhr Tod eines Radfahrers: Suche nach Zeugen Nach dem Tod eines Radfahrers in Kaiserslautern, hofft die Polizei Westpfalz auf Hinweise von Zeugen. Aus noch ungeklärter Ursache war der 54-Jährige gestern gegen 12:30 Uhr im Ortsteil Wiesenthalerhof in Fahrtrichtung Otterbach mit seinem E-Bike gestürzt. Passanten fanden ihn leblos und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen – ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für sie stellt sich die Frage, wie es zu dem Sturz kam. Daher suchen sie jetzt Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die den Sturz beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegengenommen.

6:10 Uhr So wird das Wetter 🌤 Heiter bis wolkig lautete die Wetterprognose von Claudia Kleinert am Montagabend. Das Schöne: Es gibt heute bis zu 23 Grad! Wir sollten das trockene Wetter noch einmal ausnutzen, denn ab morgen wird es wieder nass. Danach ist aber wieder Besserung in Sicht.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz ❗ In Mainz beginnt heute um 9:00 Uhr der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen Totschlags und versuchten Totschlags. Der Angeklagte soll einen Mann, der ihn wegen eines zurückliegenden Vorfalls angeschrien habe, mit einem Messer tödlich verletzt haben. Auch habe der Angeklagte zwei Zeugen angegriffen, von denen einer mit dem Messer schwer verletzt wurde. Der zweite Zeuge sei unter anderem mit einer Mistgabel attackiert worden, wurde aber nicht verletzt. Beim Fachkräftegipfel in Mainz soll heute Nachmittag die "Digitale Bildungsoffensive Pflege 2024 Rheinland-Pfalz" vorgestellt werden. Ziel ist es laut dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, die Pflegeausbildung in RLP digitaler und zukunftssicherer zu gestalten. Heute werden von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktdaten für den Mai in Rheinland-Pfalz bekanntgegeben. Experten gehen von einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Land aus. Im April hat die Zahl der Arbeitslosen bei fast 120.000 gelegen.