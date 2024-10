Letzter Schultag vor Herbstferien, brennende Autos in Worms, Burkardt gegen Bosnien?

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:07 Uhr 📆Blick in die Geschichte: Der 11. Oktober im Jahr... 2020: Der Brite Lewis Hamilton gewinnt das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring. Es ist sein 91. Rennsieg, er stellt damit den Grand-Prix-Rekord von Michael Schumacher ein. Lewis Hamilton verlässt 2025 nach über zehn Jahren Mercedes und fährt dann für Ferrari. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance / AA | Ayman Yaqoob 2016: Samsung nimmt sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 vom Markt, nachdem Geräte plötzlich in Brand gerieten. Auch nach mehreren Rückrufaktionen konnte das Unternehmen die Gefahr nicht ausräumen. 2001: Im öffentlichen Dienst müssen Frauen künftig überall, wo sie unterrepräsentiert sind, bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt und befördert werden. Der Bundestag verabschiedet ein entsprechendes Gesetz. 1998: Papst Johannes Paul II. spricht Edith Stein heilig. Sie kämpfte für Frauenrechte und galt als Brückenbauerin zwischen christlichem und jüdischem Glauben. Die Nonne wurde 1942 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von den Nationalsozialisten ermordet. 1987: Einen Tag vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein wird Uwe Barschel tot in der Badewanne eines Genfer Hotels gefunden. Er war kurz zuvor als CDU-Ministerpräsident zurückgetreten, nachdem er im Wahlkampf mit illegalen Mitteln gearbeitet hatte. Bis heute ist sein Tod nicht aufgeklärt.

8:28 Uhr 🔌Kommt die E-Auto-Förderung zurück? Gibt es die Rolle rückwärts um der Autoindustrie zu helfen? Die Ampel-Koalition will der kriselnden Branche unter die Arme greifen und plant nach Angaben der grünen Wirtschaftsexpertin Sandra Detzer eine Wiederauflage der E-Auto-Förderung. Detzer sagte in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" auf die Frage, ob eine solche Prämie wiedereingeführt werden könnte: "Ich denke, ja." Man verhandele gerade ein großes Auto-Paket. "Wir wollen die Branche strukturell dabei unterstützen, dass der Hochlauf der Elektromobilität auch in Deutschland besser gelingt", sagte sie. Baden-Württemberg Unterstützung für Autobranche Grünen-Bundespolitikerin stellt Rückkehr der E-Auto-Förderung in Aussicht Kommt der Umweltbonus nach dem überraschenden Aus im vergangenen Dezember wieder? Angeblich plant die Ampel eine Wiederauflage. 20:15 Uhr Zur Sache! Baden-Württemberg SWR BW

8:16 Uhr 🚓Erst gestohlen, dann noch Unfall gebaut Aktuelle Meldung der Polizei! Zwei Männer haben am Morgen in eine Tankstelle im Mainzer Stadtteil Ebersheim eingebrochen und anschließend einen Unfall gebaut. Laut Polizei wurden die beiden Täter gegen 4:45 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie sie unter anderem Zigaretten aus der Tankstelle auf der Rheinhessenstraße stahlen. Sie flohen dann mit einem Auto. In Ebersheim verlor der Fahrer in einem Kreisel die Kontrolle und der Wagen prallte gegen mehrere geparkte Autos. Die beiden Männer flohen weiter zu Fuß. Eine Fahndung inklusive Hubschrauber blieb aber erfolglos. Sendung am Fr. , 11.10.2024 8:16 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:55 Uhr 👍Pirmasens: Grundschulkinder sammeln Müll So vorbildhaft kann man den letzten Schultag vor den Herbstferien auch verbringen: Schülerinnen und Schüler der Horeb-Grundschule in Pirmasens wollen heute zum Eisweiher wandern, um dort Müll einzusammeln. Die Kinder nehmen dabei verschiedene Routen und sammeln auf dem Weg Müll ein. Die Abfallberatung der Stadt gibt den Schülerinnen und Schülern dafür Handschuhe, Zangen und Müllsäcke. Am Eisweiher wiegen sie dann den gesammelten Müll. Danach kommt die Müllabfuhr extra dort vorbei und holt die Säcke ab. So können die Kinder auch mal dabei zusehen, wie das eigentlich mit dem Müllabholen funktioniert. Zum Schluss picknicken alle zusammen an dem Spielplatz am Weiher. Top! Sendung am Fr. , 11.10.2024 6:40 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionlnachrichten

7:43 Uhr ❎Voting zu den Herbstferien Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab die Erfahrung gemacht, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Familien die Herbstferien nutzen, um nochmal ein paar Tage Urlaub zu machen. Wie ist das bei euch? Fahrt ihr in den Herbstferien in Urlaub? Ja, ich freue mich auf eine Auszeit! Ich mache immer wieder mal einen kleinen Ausflug. Nein, ich fahre nicht weg, sondern arbeite! Abschicken

7:05 Uhr 😦Worms: Serie von brennenden Autos Was ist denn da nur los? In Worms gehen in den letzten Tagen immer wieder Autos in Flammen auf. Zuletzt in der Nacht auf Donnerstag. Die Zahl von brennenden Autos in Worms hat sich damit in den letzten zwei Wochen auf zwölf erhöht. Einschätzungen unserer Kollegin Karin Pezold aus dem Studio Mainz:

6:46 Uhr 👀Blick nach Deutschland und in die Welt Heute wird bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhält. Das norwegische Nobelkomitee verkündet seine Auswahl um 11 Uhr in Oslo. Im vergangenen Jahr war die prestigeträchtige Auszeichnung an die inhaftierte Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi aus dem Iran gegangen. Trotz der Verschiebung des großen Ukrainegipfels in Ramstein kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Deutschland. In Berlin wird er zuerst Bundeskanzler Olaf Scholz und dann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Heute Abend spielt die Deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer in der Nations League gegen Bosnien-Herzegovina. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Erst vor ein paar Tagen hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Mainz 05-Spieler Jonathan Burkardt für die Nationalmannschaft nominiert.

6:23 Uhr 🚗Und wir schauen auf die Straßen Und wir bleiben beim Thema: Noch ein letzter Schluck Kaffee oder Tee und dann mit dem Auto los? Schaut vorher nochmal in unseren Verkehrsticker, dann seid ihr auf dem neuesten Stand, was auf den Straßen gerade los ist: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:05 Uhr ❗Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Viele Familien wollen gleich nach Schulende in die Ferien fahren. Wir haben mal geschaut, auf welchen Straßen es voll werden könnte. Die Herbstferien laufen bis 25. Oktober. Wie steht es eigentlich um unseren Wald? Darüber gibt heute die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) Auskunft. Die Daten stammen von der neuesten Bundeswald-Inventur. Im Prozess gegen einen US-Soldaten auf dem Militärflugplatz Spangdahlem sind die Beweise gesichtet und die Zeugen gehört. Inzwischen berät die Jury. Und die könnte heute ihr Urteil fällen. Die acht Geschworenen müssen entscheiden, ob sie den 28-Jährigen für schuldig halten. Er ist wegen einer tödlichen Messerattacke auf der Säubrennerkirmes in Wittlich angeklagt.

6:03 Uhr 🌥️Das Wetter: Wieder freundlicher in RLP Nach Sturmtief "Kirk" beruhigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz wieder. Heute zeigt sich öfter die Sonne, Schauer gibt es nur noch selten. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. Video herunterladen (27,1 MB | MP4)