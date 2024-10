A 602 ist nach Reinigungsarbeiten wieder frei

Nach Angaben der Polizei kann die A 602 wieder vollständig befahren werden. Auch der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Kenn und dem Moseltaldreieck ist wieder frei gegeben.

Eigentlich sollte die Strecke bereits in den frühen Morgenstunden wieder befahrbar sein. Die Reinigungsarbeiten hätten aber länger als geplant gedauert, weil sich einige Autofahrer nicht an die Anweisungen hielten, so die Polizei. Dadurch kam es am Morgen zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Staus im Trierer Feierabendverkehr

Die Autobahn war gestern Nachmittag komplett gesperrt worden. Grund war eine Ölspur auf der Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei gab es daher mehrere Unfälle mit mindestens einem Verletzten, weil Autos ins Rutschen gerieten.

Die Autobahn A602 war ab Trier in Fahrtrichtung Schweich sowie aus Richtung der L151 kommend auf Grund einer großflächigen Ölspur gesperrt. Winkler TV

Wegen der Autobahnsperrung standen am Donnerstag im Feierabendverkehr im gesamten Trierer Stadtgebiet Autofahrer in langen Staus. Auf dem Alleenring und dem Moselufer ging fast nichts mehr. Autofahrer benötigten teilweise bis zu einer Stunde, um aus Trier herauszukommen.