Heute Morgen sind zwei Männer in eine Tankstelle in Mainz eingebrochen. Von einem Zeugen überrascht flohen sie und crashten das Fluchtauto. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Nach Angaben der Polizei wurden die beiden mutmaßlichen Täter gegen 4:45 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie sie unter anderem Zigaretten aus einer Tankstelle auf der Rheinhessenstraße stahlen. Die beiden hatten vermutlich ein Schutzgitter an einem Fenster entfernt und dieses aufgehebelt.

Aufgeschreckt von dem Zeugen flohen die beiden Männer in einem silbernen Mercedes. Im Stadtteil Ebersheim verlor der Fahrer in einem Kreisverkehr die Kontrolle und krachte in mehrere geparkte Autos. An dem Fluchtauto entstand Totalschaden.

Gestohlene Nummernschilder am Fluchtauto

Die beiden Männer flohen weiter zu Fuß. Eine Fahndung der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber blieb erfolglos und wurde eingestellt. Die Nummernschilder an dem Fluchtauto waren laut Polizei gestohlen. Ob das Auto auch gestohlen war, stehe noch nicht fest.

Die Polizei will jetzt mit der Videoüberwachung der Tankstelle und möglichen DNA-Spuren im Fluchtauto weiter nach den Tätern fahnden.