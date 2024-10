Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zwei Autos in Worms löschen. Weil es der zwölfte Einsatz in gut zwei Wochen war, geht die Polizei von einem Serientäter aus.

Um 21 Uhr wurde die Feuerwehr zum Parkplatz einer Tennisanlage gerufen. Dort stand nach Angaben der Polizei ein Mercedes in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf einen benachbarten Kleinwagen der Marke Ford übergegriffen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Gegen 0:30 Uhr am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr auch noch einen brennenden Mercedes Kastenwagen löschen. Polizei Worms schätzt Schaden an Autos auf über 100.000 Euro Seit dem 23. September wurden in Worms zwölf Autobrände gemeldet, meist in den Stadtteilen Hochheim und Pfiffligheim. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 100.000 Euro. Weil an allen Autos ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen wurde, geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Möglicherweise handelt es sich um denselben Täter. Verletzt wurde bisher niemand. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Polizei in Worms. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte dort melden.