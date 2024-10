"Kirk" hat für Stromausfall und umgestürzte Bäume gesorgt, der Sturm hat aber weniger schlimm getobt, als befürchtet. Im Prozess gegen einen US-Amerikaner soll ein Urteil fallen. Mitarbeitende von Banken treffen sich zu einem Protestmarsch in Mainz.

8:25 Uhr 2.300 Stellen bei DB Cargo fallen weg Bittere Nachrichten für die Beschäftigten der DB Cargo: Die angeschlagene Bahntochter hat sich auf ein Sanierungskonzept geeinigt, das im Kern einen Stellenabbau vorsieht. Demnach sollen 2.300 Stellen wegfallen, betriebsbedingte Kündigungen soll es allerdings keine geben. Außerdem sollen neue, eigenständige Geschäftseinheiten gegründet werden, zum Beispiel für den Transport von Stahl oder Autos. DB Cargo hat ihren Hauptsitz in Mainz. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:17 Uhr Kaiserslautern soll sicherer werden Ihr fühlt euch unsicher, wenn ihr in Kaiserslautern unterwegs seid? Damit seid ihr nicht allein: Eine Studie der Uni Kaiserslautern hatte ergeben, dass sich die Mehrheit der Befragten in Teilen der Stadt unsicher fühlt. Die Stadt reagiert jetzt und will mehr Personal beim Ordnungsamt einstellen: Acht Stellen sollen dazukommen. Dadurch wäre das Ordnungsamt in der Lage, regelmäßig in der Innenstadt auf Streife zu gehen. Bis die Neuen ihre Arbeit aufnehmen, könnte es aber noch bis Mitte 2026 dauern. Denn der Stellenplan der Stadt muss erst noch genehmigt werden. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:08 Uhr Quiz zur Transsibirischen Eisenbahn 🚆 Achtung Eisenbahnfans, jetzt kommt euer Moment! Nachdem ich schon beim Blick in die Geschichtsbücher über die "Transsib" geschrieben hab, gibt es jetzt ein Quiz dazu! 9.288 Gleiskilometer lang ist die Transsibirische Eisenbahn. Sie verläuft von Moskau bis Vladivostok, durch 85 Städte, über zwei Kontinente und acht Zeitzonen. Eines ist jedoch nicht erlaubt... Was ist bei einer Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn verboten? Zigarre rauchen Alkohol trinken Laut Musik hören irrelevant: Zigarre rauchen

richtige Antwort: Alkohol trinken

irrelevant: Laut Musik hören Die gegebene Antwort ist Alkohol ist an Bord der Transsibirischen Eisenbahn prinzipiell nicht erlaubt. (Quelle: Deutschlandfunk)

8:00 Uhr Ein Blick in die Geschichte - der 10. Oktober im Jahr... 2020: Rund 42,5 Millionen Euro gewinnt eine Frau aus Baden-Württemberg bei der Lottoziehung - bis heute ist es der höchste Gewinn bei "6 aus 49" in Deutschland. 1986: Im Bonner Vorort Ippendorf wird Gerold von Braunmühl, der Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt, von einem RAF-Kommando in der Nähe seiner Wohnung auf der Straße erschossen. 1981: Bei der bis dahin größten Friedensdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik protestieren in Bonn bis zu 300.000 Menschen gegen die Stationierung neuer NATO-Mittelstreckenraketen in Westeuropa. 1961: Die Elektrifizierung der Transsibirischen Eisenbahn zwischen Moskau und dem Baikalsee ist abgeschlossen. Länge: 5.500 km. Insgesamt ist die "Transsib" rund 9.300 km lang. Sie ist damit die längste Eisenbahnstrecke der Welt und komplett elektrifiziert. Eine Elektrolokomotive der russischen Eisenbahn ist unterwegs auf der "Transsib". IMAGO Kirill Kukhmar 1911: Mit einem Aufstand in Wuhan beginnt das Ende des mehr als 2000 Jahre alten kaiserlichen Chinas. Die Qing-Dynastie wird gestürzt und die erste chinesische Republik gegründet.

7:42 Uhr Darf ich vorstellen? Das ist Urmel! 🐿️ Zeit für schöne Nachrichten, finde ich... deswegen präsentiere ich euch an dieser Stelle Urmel. Nein, nicht Urmel aus dem Eis, sondern Urmel aus Diez! Monika Mohr hat das Eichhörnchen vor ein paar Wochen gerettet. Wie es Urmel heute geht und wie es mit ihm weitergeht? Das seht ihr auf unserem Instagram-Kanal:

7:37 Uhr Auto blockiert Gleisbett in Mainz Ein Auto auf den Schienen hat gestern Abend in Mainz für ein Verkehrschaos gesorgt: Wie die Polizei mitteilt, ist eine 18-Jährige mit ihrem Wagen im Stadtteil Weisenau von der Straße abgekommen, sie durchbrach einen Zaun und landete auf dem Gleisbett. Die Bahnstrecke zwischen Mainz und Worms musste daraufhin kurzzeitig voll gesperrt werden, außerdem die betroffene Straße in Weisenau. Die junge Frau und eine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:15 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt 🌎 Nach den Auszeichnungen in Medizin, Physik und Chemie wird heute der Literaturnobelpreisträger verkündet. Zu den Favoriten gehören der indisch-britische Autor Salman Rushdie und der Japaner Haruki Murakami. 2023 ging die Auszeichnung an den norwegischen Autor Jon Fosse. Wer wird der diesjährige Literaturnobelpreisträger und damit Nachfolger von Jon Fosse? Die Entscheidung soll am Mittag in Stockholm bekannt gegeben werden. picture-alliance / Reportdienste (c) Christine Olsson Neun Jahre nach der Entgleisung eines TGV-Testzugs im Elsass mit elf Toten und 42 Verletzten werden nun in Paris die Urteile gegen die Staatsbahn SNCF, den Lokführer und weitere Angeklagte erwartet. Der aus Paris kommende Zug war am 14. November 2015 kurz vor Straßburg am Ende der Schnellfahrstrecke viel zu spät abgebremst worden. Er entgleiste mit überhöhtem Tempo in einer Kurve. Der Bundestag berät erstmalig über einen gemeinsamen Vorschlag von Ampel-Fraktionen und Union für einen besseren Schutz der Unabhängigkeit und Funktionsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Hinter dem Vorhaben steht die Sorge vor möglichen Beeinflussungsversuchen durch extreme Parteien.

7:04 Uhr Somewhere over the rainbow... Na, habt ihr jetzt einen Ohrwurm? Gern geschehen! Unsere Userin Daniela Köhler hat uns über Facebook dieses wunderschöne Regenbogenfoto geschickt, geknipst gestern in Kaiserslautern. Sie schreibt dazu: "Es war der schönste und intensivste Regenbogen den ich je gesehen habe 🌈🥰". Danke, dass du ihn mit uns teilst! Dieser Regenbogen hat sich gestern über den PRE-Park in Kaiserslautern gespannt. privat

6:57 Uhr Jugendliche werfen Steine auf Autobahn Achtung, Zeugen gesucht! An der A602 sollen drei Jugendliche gestern Nachmittag von einer Brücke Steine auf die Autobahn geworfen haben. Mindestens ein Auto haben sie getroffen, die Insassen sind laut Polizei unverletzt geblieben. Jetzt suchen die Beamten die Jugendlichen. Sie waren schwarz gekleidet und flüchteten in Richtung Trier-Pfalzel. Ihnen wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:41 Uhr Schifffahrt auf der Mosel könnte eingestellt werden 🚢 Bei so viel Regen bleibt es nicht aus: Die Pegel der Bäche und Flüsse im Land steigen. Die Mosel in Trier hat in der Nacht die Meldehöhe von sechs Metern erreicht. Aktuell liegt der Pegelstand bei 6,55 Meter. Ab 6,95 Meter wird die Schifffahrt eingestellt. Das ist laut der Hochwasserzentrale Rheinland-Pfalz heute sehr wahrscheinlich: Sie schätzt, dass der Pegel im Laufe des Tages auf gut sieben Meter steigt. Am Abend sollen die Wasserstände wieder sinken. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:32 Uhr Pflegepreis für Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn Ich hatte es vorhin schon geschrieben: In Mainz ist heute der Landespflegetag. Dabei soll unter anderem diskutiert werden, wie die Mitarbeitenden entlastet werden können. Wir alle wissen: Sie haben einen knochenharten Job. Vielleicht geht es ja so, wie der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn es macht? Er hat das Projekt "Pflege ganz aktiv" gestartet, es soll dem Pflegepersonal mehr Freiheiten geben als sonst üblich in der ambulanten Pflege. Das heißt konkret: Die Arbeit der Beschäftigten wird nicht nach einzelnen Leistungen abgerechnet, sondern vor allem nach der Zeit, die sie bei den Pflegebedürftigen verbringen. Also: mehr zuhören, nicht nur Aufgabenkatalog abarbeiten. Für das Projekt hat das Land den Caritasverband jetzt mit dem Pflegepreis ausgezeichnet. Zurecht, wie ich finde! Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:16 Uhr So sieht's auf den Straßen aus 🚗 In der Nacht sind mehrere Bäume umgeweht worden, vor allem im Norden des Landes sind die Straßen zum Teil noch gesperrt. Wenn ihr einen Überblick haben wollt, wie es gerade auf eurer Strecke aussieht, schaut hier vorbei 👇: Aktuelle Verkehrsmeldungen Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:06 Uhr So hat der Sturm in RLP gewütet Hier ein schneller Überblick, wie schlimm "Kirk" heute Nacht bei euch vor der Haustür getobt hat. Unsere Reporterinnen und Reporter haben eben durchgegeben: Koblenz: Im Norden des Landes hat es stark geregnet, die Polizei meldet aber nur wenige Einsätze. Auf der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz wurde eine Warnbarke umgeweht, in Kaisersesch (Kreis Cochem-Zell) und in Bad Breisig stürzten Bäume um. Verletzt wurde niemand. Trier: In der Region Trier sind Bäume umgestürzt, sie blockierten zwischen Bollendorf und Ferschweiler Straßen. Außerdem gab es vereinzelt Hangrutsche, in Aach trat ein Bach über die Ufer. Keine größeren Schäden oder Verletzten. Mainz: Keine Meldungen für Rheinhessen und die Landeshauptstadt, es war größtenteils ruhig. Kaiserslautern: Im Westpfalz-Klinikum am Standort Kusel ist in der Nacht von 2:30 Uhr bis etwa 4 Uhr der Strom ausgefallen, der Notstrom hat aber direkt gegriffen. Im Kreis Kusel sind zudem vereinzelt Bäume auf die Straße gestürzt. Es gab aber keine Beeinträchtigungen. Ludwigshafen: In der Südpfalz sind mehrere Bäume umgestürzt, die Straßen sind zum Teil wieder freigeräumt. Betroffen waren Straßen bei Niederotterbach, Dernbach und Steinweiler. In einem Fall ist ein Baum auf ein Auto gefallen. Verletzt wurde niemand. Im Raum Neustadt und Ludwigshafen sind bislang keine Sturmschäden bekannt. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr Das Wetter: Es bleibt nass und windig ⛈️ Puh, was für eine Nacht... Sturm "Kirk" hat viel Regen und viel Wind zu uns nach Rheinland-Pfalz gebracht, offenbar sind wir aber mit einem blauen Auge davon gekommen. Auch heute solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr unterwegs seid: Spätestens am Nachmittag kommt ein neuer Schwung an Schauern und einzelnen Gewittern, sagte ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Abend. Dazu weht wieder ein kräftiger Wind. Video herunterladen (22,6 MB | MP4) Sendung am Do. , 10.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz