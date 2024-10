per Mail teilen

Ehrlich währt am längsten. Dieses Sprichwort hat sich eine 63-jährige Frau zu Herzen genommen. Sie hat in der Mainzer Innenstadt 4.000 Euro gefunden und der Polizei übergeben.

Die Frau staunte nicht schlecht, als sie am Dienstagabend in der Mainzer Rheinallee die 4.000 Euro fand. Sie nahm das Geld mit nach Hause und verständigte die Polizei. Die holte die 4.000 Euro bei der ehrlichen Finderin in Stadecken-Elsheim (Kreis Mainz-Bingen) ab.

Besitzer/Besitzerin des Geldes muss Eigentum nachweisen

Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer bzw. der Besitzerin des Geldes. Um zu vermeiden, dass das Geld an den Falschen gerät, muss der Eigentümer einen "plausiblen Eigentumsnachweis" erbringen. Dazu muss der Eigentümer beispielsweise sagen, wo genau er das Geld verloren oder liegen gelassen hat und wie es verpackt war. Aus diesem Grund hält die Polizei diese Informationen zurück. Erst dann händigt die Polizei die 4.000 Euro aus.