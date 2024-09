Erstes À la carte der Deutschen Radio Philharmonie

Das erste À la carte Konzert der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern am Donnerstag, 10. Oktober 2024, um 13 Uhr im SWR Studio Kaiserslautern steht unter dem Motto "Frühlingsdrang".

Am Pult zu erleben ist dann der Dirigent Jörg Widmann, der neben seiner eigenen Komposition "24 Duos für Violine und Violoncello“ auch Robert Schumanns "Frühlingssinfonie" erklingen lassen wird.

"In meinen 24 Duos wird Kontrapunkt im Wortsinne praktiziert, also punctus contra punctum, Note gegen Note. Wie beim Tischtennis spielen sich die beiden Instrumente die Bälle zu. Doch gerade in den Stücken, die jetzt erklingen, unterwandere ich die radikale Zweistimmigkeit durch eine Vielzahl von Doppelgriffen, wodurch eben doch eine latente Vierstimmigkeit entsteht. Einige der Duos schrieb ich in Dubai, sie zeugen von meinem Heimweh, andere sind musikalische Späße wie die Toccatina all’inglese, die sich auf James Bond bezieht", so Widmann.

Weiter führt er aus: "Für Schumann habe ich die größte Bewunderung! Es gibt ein Stürmen und Drängen in seiner Musik, das einzigartig ist. Er schrieb seine Sinfonie‚ in jenem Frühlingsdrang, der den Menschen wohl bis in das höchste Alter hinreißt und in jedem Jahr von neuem überfällt. Wie schön! Gerade wenn ein Komponist wie Schumann, der so gelitten hat unter seinen Depressionen und von Selbstzweifeln geplagt war, so jubelt wie in der Frühlingssinfonie‘, ist das umso berührender.“

SWR Kultur Moderatorin Sabine Fallenstein führt durch das Programm. Das Konzert wird live ab 13:04 Uhr auf SWR Kultur übertragen.

Datum: Donnerstag, 10. Oktober 2024 Beginn: 13:00 Uhr

Ort: SWR Studio Kaiserslautern - Emmerich-Smola-Saal

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

Lageplan Mitwirkende: Deutsche Radio Philharmonie

Dirigent: Jörg Widmann

Solisten: Ermir Abeshi, Violine; Teodor Rusu, Violoncello

Moderation: Sabine Fallenstein

Karten:



ohne Essen für 16 Euro (ermäßigt 13 Euro)

mit Essen für 30 Euro (ermäßigt 27 Euro)



Erhältlich im Vorverkauf in der Tourist-Information (Tel. 0631 365-2316), beim Thalia Ticketservice (Tel. 0631 36219-814) und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00) oder im Internet bei eventim.de.