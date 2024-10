per Mail teilen

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:35 Uhr Ex-Hurrikan "Kirk" auf dem Weg nach RLP Rheinland-Pfalz stehen womöglich stürmische Tage bevor, denn der ehemalige Hurrikan "Kirk" könnte das Land erreichen. Besonders turbulent könnte es ab der Nacht zum Donnerstag werden: "Wir erwarten Sturm bis ins Flachland vor allem südöstlich einer Linie von der Eifel bis nach Mecklenburg", sagte der DWD-Meteorologe Martin Jonas. Auf den Bergen könne es durchaus Orkanböen geben. Allerdings wiesen die Modelle noch Unsicherheit auf. Die Kraft eines Hurrikan hat "Kirk" aber bei weitem nicht mehr. Mittlerweile beschreiben ihn Wetterexperten als außertropisches Sturmtief. Sendung am Mo. , 7.10.2024 19:57 Uhr, SWR Wetter Rheinland-Pfalz, SWR RP

8:10 Uhr Ein Blick in die Geschichte - der 8. Oktober im Jahr... 1989: In Dresden gründet sich spontan die "Gruppe der 20". Der Bürgervertretung gelingt an diesem Tag erstmals ein friedlicher Dialog zwischen oppositionellen Demonstranten und Vertretern des DDR-Systems. Rund 20.000 Menschen ziehen damals durch die sächsische Landeshauptstadt und demonstrieren unter anderem für Reise- und Meinungsfreiheit. 1992: Der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt stirbt infolge einer Krebserkrankung. In seiner Regierungszeit von 1969 bis 1974 setzt er unter dem Motto "Wandel durch Annäherung" auf enge Beziehungen zu den östlichen Nachbarn. Zum Symbol einer neuen Ostpolitik wird sein Kniefall: Am 7. Dezember 1970 kniet Bundeskanzler Willy Brandt im Zentrum der polnischen Hauptstadt Warschau vor dem Mahnmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Ghetto nieder. Für seine Ostpolitik erhält Willy Brandt im Dezember 1971 den Friedensnobelpreis. 2000: Mit Michael Schumacher wird erstmals nach 21 Jahren wieder ein Ferrari-Pilot Formel-1-Weltmeister.

8:00 Uhr Hunderte Liter Diesel laufen bei Firma im Kreis Kusel aus Auf einem Firmengelände in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel sind hunderte Liter Diesel ausgelaufen. Nach Polizeiangaben ist bei dem Versuch, einen Dieseltank zu befüllen, ein technisches Problem aufgetreten. Daraufhin seien bis zu 800 Liter Diesel ausgelaufen – und teilweise auch ins Erdreich gesickert. Die Wasserbehörde habe entschieden, dass das Erdreich ausgebaggert werden muss. In die Kanalisation sei der Kraftstoff nicht gelaufen, so die Feuerwehr. Sendung am Di. , 8.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:50 Uhr Unfall mit zwei Schwerverletzten im Westerwald Bei einem Unfall im Westerwald sind gestern Abend zwei Menschen im Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Kleintransporters auf der B255 zwischen Höhn und Hellenhahn-Schellenberg einem Moped ausweichen. Er verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Die Feuerwehr holte den eingeklemmten Fahrer und Beifahrer aus dem Fahrzeug. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Fahrer Drogen genommen oder Alkohol getrunken haben könnte. Sendung am Di. , 8.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:50 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Nach dem Rücktritt von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert will die SPD-Spitze in Berlin ihren Vorschlag für die Nachfolge offiziell vorstellen. Der Parteivorstand hat sich am Montagabend auf den Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch verständigt. Der 55-Jährige aus Hannover ist stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion und wird dem linken Flügel der Sozialdemokraten zugeordnet. Kühnert hatte für seinen Rücktritt gesundheitliche Gründe genannt. Das Nobelkomitee in Stockholm wird heute den oder die Preisträger in der Kategorie Physik bekannt geben. Die Nobelpreis-Woche geht dann am Mittwoch weiter mit der Bekanntgabe der Preisträger in der Kategorie Chemie. Am Donnerstag wird der Träger oder die Trägerin des Literaturnobelpreises verkündet, am Freitag der Friedensnobelpreis. Am kommenden Montag folgt dann der Preis für Wirtschaftswissenschaften. In Luxemburg bahnt sich ein Wechsel an der Spitze des Staates an: Großherzog Henri wird seinen Sohn Guillaume offiziell zu seinem Stellvertreter ernennen und somit die Amtsübergabe vorbereiten. Als "Lieutenant-Représentant" werde Erbgroßherzog Guillaume (42) dann "bestimmte Zuständigkeiten" übernehmen, während Großherzog Henri (69) weiter Staatschef bleibe. Wann Henri abdankt, ist noch offen.

6:40 Uhr Militär-Prozess: Verteidiger ruft eigene Zeugen auf Auf der US-Airbase Spangdahlem wird heute der Militärprozess um den tödlichen Messerangriff auf der Wittlicher Säubrennerkirmes fortgesetzt. Dabei wird die Verteidigung des Angeklagten eigene Zeugen befragen. Schon in seinem Eröffnungsplädoyer hatte der Anwalt des amerikanischen Soldaten angekündigt, dass er eine Frau vorladen will, die den Kampf zwischen dem Täter und dem Opfer beobachtet habe. Bislang wurde noch kein Zeuge gehört, der genaue Angaben darüber machen konnte, wie der 28-jährige Wittlicher erstochen wurde und wer der Täter ist. Der Angeklagte hatte bereits am ersten Prozesstag auf "unschuldig" plädiert. Sein Verteidiger hatte einen anderen amerikanischen Soldaten, der in der Tatnacht mit dem Angeklagten unterwegs war, als echten Täter präsentiert. Ende der Woche soll eine Jury aus acht Geschworenen das Urteil fällen. Sendung am Di. , 8.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:05 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Uns erwartet in den nächsten Tagen wechselhaftes und mildes Herbstwetter. In der Nacht zum Dienstag ist bereits eine Menge Regen vom Himmel gekommen. Und das wird auch heute den ganzen Tag noch so weitergehen, prognostizierte ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend. Die Höchsttemperaturen liegen laut seiner Vorhersage zwischen 15 und 18 Grad. Video herunterladen (29 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen steht im Fokus beim Sparkurs und Umbau des Chemie-Unternehmens. Kann das Land den Dax-Konzern unterstützen? Das Kabinett mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) an der Spitze tauscht sich heute in der Staatskanzlei mit dem BASF-Management aus. Themen sollen unter anderem die strategische Ausrichtung des Standorts Rheinland-Pfalz sowie die Transformation und Erschließung neuer Märkte sein. Der Stadtrat Landau muss erneut über die mögliche Umbenennung von Straßennamen abstimmen. Alle drei Namensgeber hatten Verbindungen zum Nationalsozialismus. Im Sommer hatte der Stadtrat für die Umbenennung gestimmt. Erneuern die Räte ihr Votum, kommt es zu einem Bürgerentscheid. Eine Bürgerinitiative hatte rund 3.000 Unterschriften gesammelt, um die Kohl-Larsen-Straße, die Hindenburgstraße und die Hans-Stempel-Straße zu erhalten. Der Kreistag Altenkirchen tagt heute zu Zukunft der Krankenhäuser. Die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen bereitet nicht nur den Bürgern Sorge, sondern auch der Ärzteschaft. In einem offenen Brief hatten die Ärzte zuletzt etwa kritisiert, dass es kein zukunftsfähiges Konzept des Deutschen Roten Kreuzes für das Krankenhaus in Kirchen gebe. Außerdem müssten die Ärzte im Kreis mehr Patienten versorgen, seit das Krankenhaus in Altenkirchen geschlossen hat. Die Mediziner appellieren daher an die Politik und das DRK, die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen zu stärken und zu sichern. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) soll nun Stellung beziehen.