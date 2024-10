per Mail teilen

Rund um die Theodor-Heuss-Brücke in Mainz kommt es am Vormittag zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist eine Demonstration von Bankangestellten. Aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di.

Die Gewerkschaft rechnet mit etwa 1.000 Teilnehmenden. Sie kommen größtenteils aus dem Saarland und dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch aus Mainz. So kommen Mitarbeitende der ISB und der LBBW dazu. Nach Angaben eines ver.di-Sprechers kann es in Filialen der Nassauischen Sparkasse auf hessischer Seite zu Auswirkungen kommen. Einzelne Filialen könnten am Streiktag geschlossen bleiben.

Verkehrsbehinderungen durch Demo auf Theodor-Heuss-Brücke Mainz

Die Auswirkungen bekommen aber vor allem Verkehrsteilnehmer zu spüren, die rund um die Theodor-Heuss-Brücke unterwegs sind. Ab 9 Uhr sammeln sich die Demonstrierenden auf der Brücke und laufen dann zum Hilton-Hotel in Mainz. Dort werden die Tarifverhandlungen der öffentlichen Banken fortgesetzt. Um 10 Uhr gibt es vor dem Hotel eine Kundgebung.

Die Arbeitgeber haben bisher 5,8 Prozent mehr Lohn geboten. Der Gewerkschaft ist das zu wenig. Sie fordern 12,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat.