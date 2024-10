Patient "Pflege" - System vor dem Kollaps?

Das Caritas Altenzentrum St. Bonifatius in Limburgerhof bei Speyer schließt im Sommer nächsten Jahres. Ein Grund: Es fehlen die Fachkräfte. Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz spricht von einer "Pflegekatastrophe". Doch ist sie noch abwendbar? Wir haben mit Experten gesprochen.

Dr. Markus Mai, Vorstand der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, drückt es drastisch aus:"Uns fehlen vorne und hinten Leute. Der Pflegebedarf in der Gesellschaft wird immer größer. Auf der anderen Seite gehen in Zukunft immer mehr professionelle Pflegefachkräfte die nächsten Jahre in Rente. Wir brauchen in den nächsten Jahren mehrere hunderttausende Pflegefachkräfte in Deutschland. Das ist kein Pflegenotstand, sondern eine Pflegekatastrophe."

Hunderttausende von Pflegefachkräfte fehlen

Das Statistische Bundesamt errechnete im Januar dieses Jahres, dass infolge der Alterung der Gesellschaft in Deutschland bis zum Jahr 2049 voraussichtlich zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen werden. Laut der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz müssten im Jahr 2035 im Land bereits zwischen 11.500 und 17.200 Stellen aufgrund des Renteneintritts der Pflegefachkräfte neu besetzt werden.

'Wir steuern auf eine Pflegekatastrophe zu"

"Wir steuern wirklich auf eine Katastrophe zu", bestätigt auch die Pflegewissenschaftlerin Dr. Andrea Kuhn von der Hochschule Ludwigshafen. Schon jetzt würden viele Altenheime ein Aufnahmestop verhängen oder gar schließen und die Angehörigen bitten, die Senioren selbst zu versorgen. Das Caritas Altenzentrum in Limburgerhof bildet also keine Ausnahme im Land.

Immer weniger Menschen möchten einen Pflegeberuf ergreifen SWR

Leasing-Agenturen vermitteln teures Fachpersonal

Dort haben die hohen Personalkosten u.a. zur Schließung geführt. Laut einer Pressemitteilung habe man nur noch mit Leasingkräften arbeiten können, die das doppelte kosten, wie die angestellten Fachkräfte. Man habe schlichtweg nicht genügend Leute gefunden, die man habe fest anstellen können, so die Heimleitung. Dr. Markus Mai kann es Pflegefachkräften nicht verdenken, dass sie zu Leasing Firmen wechseln, um mehr zu verdienen. "Was ich aber am schlimmsten finde, die Agenturen, die die Leute vermitteln, die saugen ja eigentlich richtig viel Geld aus unserem Sozialsystem ab. Und das ist aus meiner Sicht nicht tolerabel."

Unbeliebter Job: Altenpflegerin

Dr. Markus Mai ruft den Trägern zu, spart euch das Geld für Leasingkräfte und steckt das Geld in die eigenen Leute, damit die zufriedener sind bei der Arbeit. Aber woher sollen die Fachkräfte - noch dazu in dieser großen Anzahl - denn herkommen? Der Beruf der Pflegefachkraft Richtung Altenpflege ist alles nur nicht beliebt. "Momentan denkt jeder, um Gottes Willen, bloß nicht in die Pflege. Alle sagen, toll, dass du das machst! Der Hintergedanke dabei ist aber doch 'gut, dass die das macht, dann brauche ich es nicht zu machen!'", meint Pflegewissenschaftlerin Dr. Andrea Kuhn.

Einzige Lösung: ein kompletter Systemwechsel

Die Lösung fürs Dilemma ist komplex und erfordert einen kompletten Systemwechsel, so die Experten. Ein Systemwechsel, der ein anderes Berufsbild umfasst, eine andere Finanzierung, ein anderes Verständnis von Pflege und somit aber auch ein deutlich menschlicheres Umgehen mit alten Menschen, die gepflegt werden müssen. Schon seit Jahren fordern Kammern, Wissenschaftler und Fachkräfte etwa, dass man vom minütigen Abrechnen von Kämmen, Duschen, Essen hinstellen und aufs Klo gehen, weg muss. Pflege ist eine allumfassende Aufgabe, die medizinisches, psychologisches und soziologisches Wissen erfordert, eine hoch komplexe Aufgabe, die man schlecht im Minutentakt absolvieren und abrechnen kann, betont Dr. Andrea Kuhn von der Hochschule Ludwigshafen.

Mehr Menschlichkeit in der Pflege fordern Wissenschaftler und Pflegefachkräfte Picture Alliance/Reporterdienste

Lernen von anderen Ländern

"In Dänemark hat man 1989 bereits den Bau neuer Altersheime verboten. In den skandinavischen Ländern und in den Niederlanden werden Menschen zuhause gepflegt. Und da kann man sich in Deutschland nicht mit raus reden, dass man hier eine andere Bevölkerungsstruktur habe und ein anderes System", betont die Pflegewissenschaftlerin. Der Systemwechsel sei überfällig. Man habe ja jetzt 50 Jahre lang gesehen, dass das bestehende nicht funktioniere.

Am meisten leiden die alten Menschen unter der Situation

Dr. Markus Mai bringt es auf den Punkt:"Die Pflege hat in Deutschland nie den Stellenwert gehabt, die sie braucht. Jeder findet es gut, keiner will es machen und alle wollen möglichst wenig bis nichts dafür bezahlen." Und das Schlimmste dabei sei, dass die Versorgung der alten Menschen unter all dem leide. Und da sei der springende Punkt: Wenn man die Versorgung der Senioren und Seniorinnen neu denke und sich eben nicht nur darauf konzentriere, dass alle satt und sauber bleiben bis zur Bestattung, dann erhalte man automatisch mehr und auch motivierte Mitarbeiter, die den Job gerne machen.

Hoffnung durch neues Pflegekompetenzgesetz

Hoffnung geben gleich mehrere Punkte: Zum einen ist ein Pflegekompetenzgesetz auf dem Weg, das noch dieses Jahr in den Bundestag eingebracht werden soll. Dies stattet Pflegefachkräfte mit deutlich mehr Kompetenzen und Verantwortungen aus, die bislang Ärzten vorbehalten waren. Das steigere die Attraktivität des Jobs, so Dr. Andrea Kuhn.

Neue Wohnformen wie Alters-Wgs im Kommen

Und: Es sieht die finanzielle und strukturelle Förderung neuer Wohnformen für ältere Menschen vor, wie etwa Alters-Wgs. In diesen können sich Senioren zum Beispiel dann zusammen eine gute Versorgung durch eine Fachkraft teilen. Kern der Alters-Wgs: Die Selbständigkeit der älteren Menschen so lange wie möglich zu erhalten, und sie bei allen Arbeiten, wie Kochen, Waschen, Bügeln etc. einbinden. Eine kostengünstigere und definitiv menschlichere Variante der teuren "Satt-und-Sauber-Variante", so die Pflegeprofis.

Ein Pflegekompetenzgesetz ist auf dem Weg und soll den Beruf der Pflegefachkraft attraktiver machen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Leben auf dem Bauernhof

Auch Pflegekonzepte, wie Pflegebauernhöfe, könnten mit dem neuen Pflegekompetenzgesetz weg vom Modellcharakter hin zur normalen "Alters-Versorgung". Modellprojekte wie der Pflegebauernhof Marienrachdorf im Westerwald etwa, in dem 22 Bewohnerinnen und Bewohner zwar von Pflegefachkräften versorgt werden, aber bei der alltäglichen Arbeit mit Tieren und auf dem Acker mithelfen, so gut sie eben können. Das hält die alten Menschen fit - körperlich und geistig und macht sie glücklich bis ins hohe Alter.

Rehabilitierender Pflege gehört die Zukunft

"Rehabilitierende Pflege" nennt man solche Konzepte, die vorsehen, dass Senioren und Seniorinnen wieder mobil gemacht werden, damit sie so lange selbstständig bleiben, wie es nur geht. Studien zeigen, dass die rehabilitierende Pflege sogar bettlägrige Patienten wieder mobil machen kann. Reha machen statt für immer ans Bett gefesselt sein, das findet auch die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz gut. "Klar steckt man da erstmal richtig viel Geld rein in so eine Reha, aber am Ende ist es billiger, wenn die Leute nach einiger Zeit wieder heim können, statt sie bis zum Tod im Heim zu behalten", sagt Dr. Markus Mai.

Prävention statt Pflege - dafür plädiert der Vorsitzende der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Dr. Markus Mai. SWR

Fitte Senioren - glückliche, motivierte Fachkräfte

Und für die Pflegefachkräfte ist es auch viel motivierender zu sehen, dass ihre Arbeit, Patienten wieder fit macht und sie nicht nur wund gelegene Stellen versorgen müssen, so der Experte. "Wir gehen doch auch wieder aus dem Krankenhaus raus und heim, heutzutage schneller denn je. Ich weiß nicht, warum wir es uns rot in den Kalender eintragen müssen, wenn Senioren und Seniorinnen aus Pflegeheimen wieder rauskommen und heim gehen. Diese Entwicklung macht mir echt Sorgen", erklärt Pflegewissenschaftlerin Dr. Andrea Kuhn.

Prävention spielt in Deutschland eine viel zu geringe Rolle

"Prävention spielt bei uns in Deutschland eine viel zu geringe Rolle", weiß auch Dr. Markus Mai, Vorsitzender der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Klar, habe man Ansätze wie die Gemeindeschwester Plus in Rheinland-Pfalz. Das sind Fachkräfte, die zu den Seniorinnen und Senioren nach Hause kommen, ermitteln, was die älteren Menschen brauchen, damit sie möglichst lange und selbständig in der Wohnung bleiben können - und solche Hilfen dann auch vermitteln. Aber solche präventive Ansätze gäbe es noch viel zu wenige und müssten deutlich mehr ausgebaut werden.

Forderung der Experten: Pflegefachkräfte in die Ministerien

Unsere Gesellschaft wird alt und älter. Daher müssen neue und ganz andere Pflegekonzepte her. Für einen attraktiven Pflegeberuf und ein menschliches Miteinander bis ins hohe Alter. Ideen gibt es viele und gute. Jetzt wird es höchste Zeit, sie gesellschaftlich und politisch durchzusetzen, so die Experten. Die Forderung der Wissenschaft: Lasst Pflegefachkräfte als Profi-Berater in die Ministerien bis hin zum Kanzleramt. Denn sie würden definitiv keine minütige Abrechnung für Waschen, Kämmen und aufs Klo gehen, erfinden. Denn sie wissen als Profis, wies richtig geht.