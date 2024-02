FAQ: Wer zahlt, wenn das eigene Geld nicht für die Pflege reicht

Immer mehr alte Menschen leben im Pflegeheim. Und die Betreuung wird immer teurer. Was kostet ein Platz im Heim? Was muss ich selbst zahlen und was notfalls die eigenen Kinder?

Sendung am Mo. , 19.2.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz