Lebensabend mit Kuh und Katze – Guido Pusch und sein Pflegebauernhof im Westerwald

Ein Lebensende, umgeben von der passenden Pflege, aber auch von Natur und Lebendigkeit. Für Guido Pusch ist der ideale Ort dafür der Bauernhof. Auf seinem eigenen Hof im Westerwald startete er 2011 mit einer Alten-WG für seine Oma. Kerngedanke: So viel Pflege wie nötig, so viel Beteiligung am bäuerlichen Tagewerk wie gewünscht, sei es Schweine füttern, Eier einsammeln, Traktor fahren oder Katze streicheln.

Inzwischen schult er Interessenten nach seinem Konzept Pflegebauernhof aus Deutschland und darüber hinaus. Familienbetriebe erhalten, nachhaltig wirtschaften, Pflegenden und Alten ein lebenswertes Umfeld erschaffen, das ist dem 50-Jährigen zur Herzensangelegenheit geworden.

Homepage Stiftung Pusch - Pflegebauernhof

Homepage Zukunft Pflegebauernhof

Musiktitel:

Glue

Black Sea Dahu

CD: Glue



Immer noch Liebe in mir

Element Of Crime

CD: Schafe, Monster und Mäuse



Fortune

Laura Marling

CD: Song for our daughter



Take heart

Kaier Quartett feat. L'aupaire

CD: Empire



Doudou

Cécile McLorin Salvant

CD: Mélusine