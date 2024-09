Adorf hat laut Jury "mit seinen mehr als 200 Rollen Fernseh- und Filmgeschichte geschrieben und ganze Generationen mit seiner enormen Präsenz in Bann gezogen". Aufgewachsen ist er übrigens in Mayen in der Eifel - aber das wisst ihr bestimmt schon. Noch ein Tipp: Die ARD überträgt die Fernsehgala live ab 20:15 Uhr.

Bleiben wir doch gleich in Ludwigshafen! Dort ist heute Grundsteinlegung für das neue Polizeipräsidium . Es sollte eigentlich 2023 schon fertig sein - jetzt wird es wohl bis 2027 dauern. Alles, was ihr sonst noch zu dem neuen Präsidium wissen müsst, haben meine Kollegen hier kurz und knackig zusammengefasst:

In Ludwigshafen sind Tauben zu einer echten Plage geworden : Wie die Stadt mitteilt, beschweren sich Bürgerinnen und Bürger immer wieder über die Tiere und ihre Hinterlassenschaften. Taubenkot sei vor allem in der Stadtmitte am Berliner Platz und am Hauptbahnhof ein Problem. Um die Population in den Griff zu bekommen, sollen mehr Taubenschläge aufgestellt werden. Und es soll mehr dagegen getan werden, dass die Vögel gefüttert werden. So plant die Stadt beispielsweise zu kontrollieren, ob das Fütterungsverbot auch eingehalten wird.

Was bis heute geblieben ist: Die Stiftung nimmt keine öffentlichen Gelder oder Spenden der Pharmaindustrie an, sie finanziert sich lediglich aus Spenden und Nachlässen . Im vergangenen Jahr hat sie so 157,7 Millionen Euro eingenommen. Was meint ihr:

Als Mildred Scheel, Ärztin und Frau des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel, am 25. September 1974 in Bonn die Deutsche Krebshilfe initiierte, war ein offener Umgang mit einer Krebserkrankung noch ein Wunschgedanke. Heute ist das anders - auch, weil die Forschung sehr viel weiter ist und die Heilungschancen größer geworden sind.

7:42 Uhr

Kaiserslautern bekommt Betzi-Ampelmännchen 🚦

Das dürfte nicht nur Fans des 1. FC Kaiserslautern (also mich) freuen: An einer Kreuzung mitten in Kaiserslautern wird künftig ein Betzi-Ampelmännchen leuchten! Das Maskottchen des FCK wird nach Angaben der Stadt an den Fußgängerampeln an der Kreuzung Eisenbahn- und Logenstraße angebracht. Offizielle Eröffnung ist am 14. Oktober.

In Rheinland-Pfalz gibt es schon ganz viele Ampelmännchen mit einem Bezug zur Stadt: in Frankenthal ist es das Strohhutmännchen, in Speyer der Brezelbu, in Trier ist es Karl Marx und in Mainz sind es natürlich die Mainzelmännchen!

Was den Mainzern ihr Mainzelmännchen ist, wird den Lauterern ihr Betzi! dpa Bildfunk Andreas Arnold