Brezelbu-Ampel in Speyer: Zwei Sekunden länger grün

In Speyer ist jetzt an der Brezelbu-Ampel das grüne Ampelmännchen mit der Brezel in der Hand zwei Sekunden länger zu sehen. Die Verlängerung der Grünphase soll helfen, die Straße ohne Eile überqueren zu können.

12 Sekunden, statt 10 Sekunden grün. Für junge und fitte Menschen macht das keinen Unterschied. Da muss man nur mal über die Straße rennen, wenn man mal wieder geträumt hat und nicht rechtzeitig losgelaufen ist. Aber bei älteren Menschen oder Eltern mit Kindern sieht das Ganze schon anders aus. Denn vielbefahrene Straßen, wie die an der Kreuzung Bahnhofstraße/Untere Langgasse in Speyer, können für eingeschränkte Menschen ein Albtraum sein. Aber bringen die zwei Sekunden wirklich was? An der Kreuzung Bahnhofstraße/Untere Langgasse warten Eltern mit ihren hibbeligen Kindern an der Hand, ältere Menschen mit Gehstöcken und Geschäftsleute mit dem Handy am Ohr brav nebeneinander darauf, dass die Ampel grün wird. Jetzt, nachdem die Ampel länger grün ist, sollten alle doch bequem die Straße überqueren können. Aber machen die zwei Sekunden denn wirklich einen Unterschied? Zwölf statt zehn Sekunden: Ein Passant überquert die Brezelbu-Ampel in Speyer. SWR Vor allem ältere und Familien brauchen ihre Zeit an Ampeln Nguyen Ngoc ist mit seinem Sohn in Richtung Altstadt unterwegs und freut sich über die längere Grünphase. Sein Sohn lasse sich schnell ablenken und es sei manchmal eine Herausforderung, ihn dann noch bei Grün über die Straße zu bugsieren, meint er. Da helfen ein paar extra Sekunden natürlich. Und auch Irma Stadtler findet es toll, dass sie sich nicht mehr so beeilen muss, damit sie noch rechtzeitig die gegenüberliegende Straßenseite erreicht. Andere aber haben den Unterschied noch nicht gemerkt und meinen, die zwei Sekunden würden keinen Unterschied machen. Länger Grün für Fußgänger ist in jedem Fall gut Trotzdem sind sie alle einer Meinung: 12 Sekunden grün sind besser als 10 Sekunden grün. Denn auch wenn viele Menschen die zwei Sekunden nicht aktiv wahrgenommen haben, wird die verlängerte Grünphase sicherlich einigen Menschen den Alltag ein ganz kleines bisschen erleichtern. Und damit das nicht nur an der Kreuzung Bahnhofstraße/Untere Langgasse so ist, prüft die Stadt Speyer jetzt auch, ob die Grünphase für Fußgänger auch bei anderen Ampeln im Stadtgebiet angepasst werden muss.