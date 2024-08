Frau ruft Polizei in Speyer wegen "Vogelspinne"

Der Schrecken war wohl groß für eine 26-jährige Frau in Speyer, als sie am Montag in ihrer Wohnung eine vermeintliche Vogelspinne fand. Sie rief die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Spinne in der Küche der 26-Jährigen. Die Polizisten untersuchten das Tier genauer und konnten die Frau beruhigen: Das Tier sei keine Vogelspinne, sondern eine sogenannte Mauerspinne, die bei uns heimisch und für den Menschen völlig ungefährlich ist. Die Spinne war vermutlich über den Balkon in die Wohnung in Speyer-West gekrabbelt. Die Polizisten fingen den ungebetenen Gast schließlich mit einem Glas ein und setzten ihn unverletzt außerhalb der Wohnung aus. Die Spinne auf dem Foto der Polizei Speyer ist wesentlich größer als eine millimeterkleine Mauerspinne. Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Spinne auf Foto zu groß für Mauerspinne Ob es sich tatsächlich um eine Mauerspinne handelt, ist allerdings fraglich. Denn Mauerspinnen werden nur bis zu dreieinhalb Millimeter groß, deutlich kleiner als die Spinne auf einem Foto der Polizei Speyer. Stattdessen könnte es sich um eine Mauerwinkelspinne oder eine Nosferatu-Spinne handeln, die beide mehrere Zentimeter groß werden können. Die bei uns heimischen Mauerspinnen sind viel kleiner als Vogelspinnen. IMAGO IMAGO / blickwinkel Auch Vogelspinne ungefährlich, aber Bisse können weh tun Die meisten Arten der Vogelspinne werden mit bis zu fünf bis zehn Zentimetern deutlich größer als die Mauerspinne. Auch sie sind trotz ihres schlechten Rufes in der Regel für den Menschen ungefährlich, obwohl sie giftig sind. Wenn sie den Menschen angreifen, dann zur Verteidigung und in der Regel ohne ihr Gift abzugeben. Ihre Bisse können aber schonmal so weh tun wie ein Wespenstich. Steckbrief Vogelspinne Vogelspinnen sind braun bis schwarz und dicht behaart. Weil sie schlecht sehen können, nutzen sie ihre Haare, um die Umgebung zu ertasten. Die stärksten Vergiftungssymtome treten bei der Indischen Baumvogelspinne auf, die in tropischen Wäldern Indiens lebt: Menschen können nach ihrem Biss Krämpfe bekommen. In Deutschland leben Tapezierspinnen, die mit den Vogelspinnen verwandt sind. Sie sind wie viele ihre größeren Verwandten allerdings für den Menschen ungefährlich.