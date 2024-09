Ludwigshafen: Die wichtigsten Fakten zum neuen Polizeipräsidium

per Mail teilen

Ludwigshafen bekommt ein neues Polizeipräsidium - allerdings vier Jahre später und 20 Millionen Euro teurer als ursprünglich geplant. Hier sind die wichtigsten Fakten.

Das neue Polizeipräsidium, das aus zwei Türmen bestehen wird, soll in Zukunft Platz für 650 Polizisten und Verwaltungsangestellte bieten. Der Neubau für rund 140 Millionen Euro soll in rund drei Jahren - also Mitte 2027 - bezugsfertig sein.

Geplanter Neubau des Polizeipräsidiums Ludwigshafen Wulf Architekten

Das Gebäude mitten in der Innenstadt von Ludwigshafen ersetzt dann das alte Präsidium in Ludwigshafen-Süd, das zu klein geworden war.

Fertigstellung war für 2023 geplant

Der Neubau sollte ursprünglich 2023 fertig sein, aber der Start der Bauarbeiten verzögerte sich immer wieder. Einer der Gründe: Es wurden mehr Räume benötigt als ursprünglich gedacht, deshalb wird der Bau um eine Etage aufgestockt. Die Kosten wurden zunächst mit einem zweistelligen Millionenbetrag angegeben - inzwischen sind sie um ein Vielfaches gestiegen.

Das aktuelle Polizeigebäude entspreche nicht mehr den Anforderungen moderner Polizeiarbeit, sagte Polizeipräsident Georg Litz beim Spatenstich vor zwei Jahren. Außerdem verspreche er sich vom Neubau auch mehr Bürgernähe.

Das bisherige Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen SWR

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz ist für die Sicherheit von fast einer Million Menschen in der Vorder-und Südpfalz zuständig.