Spielgeräte, Kokain und Bargeld bei Razzien in Ludwigshafen sichergestellt

Die Staatsanwalt Kaiserslautern hat am Donnerstag mehrere Razzien in Ludwigshafen durchgeführt. Dabei stellte sie über 30 illegale Spielgeräte, Kokain und 30.000 Euro sicher.

Die Anordnung für die Durchsuchungen kam aus der Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen in Kaiserslautern: Die dortige Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell gegen drei Beschuldigte. Sie werden unter anderem der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Steuerhinterziehung sowie der Fälschung von Aufzeichnungen verdächtigt, so die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Die Verdächtigen sollen in gleich mehreren Gaststätten in Ludwigshafen illegale Spielautomaten aufgestellt haben. Deswegen wurden am Donnerstag 10 Gaststätten sowie Wohnobjekte in Ludwigshafen durchsucht.

Ermittler wurden fündig

Bei den Razzien konnten über 30 illegale Spielgeräte, einzelne Konsumeinheiten Kokain sowie zahlreiche Unterlagen und weitere Beweismittel sichergestellt werden, meldeten Staatsanwaltschaft und Polizei. Zudem wurden etwa 30.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Aufgrund des Verdachts auf Steuerhinterziehung waren neben den Kräften des Polizeipräsidium Rheinpfalz auch die Steuerfahndung im Einsatz. Die gemeinsamen Ermittlungen dauern weiter an, hieß es am Donnerstag.