Die Preiserhöhung für das Deutschlandticket ab 2025 sorgt für Kritik. Und in Singhofen ist ein Landwirt bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Das sind zwei der Themen an diesem Dienstagmorgen.

8:19 Uhr Betrugsprozess gegen Handwerker Vor dem Amtsgericht Daun muss sich am Vormittag ein Handwerker wegen Betrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine Seniorin um 8.000 Euro gebracht zu haben. Nach Angaben des Gerichtes hat der 38-Jährige das Haus einer älteren Dame aus der Vulkaneifel gereinigt. Anschließend habe er der Frau angeboten, auch ihre Dachterrasse und ihre Einfahrt zu säubern. Sie habe ihm dafür 8.000 Euro in bar gegeben. Danach sei der Handwerker dann aber verschwunden, ohne die Arbeiten zu erledigen. Sendung am Di. , 24.9.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

8:06 Uhr Voting: Wie viele Übergangsjacken braucht der Mensch? Juhuu, es ist endlich wieder Übergangsjackenzeit 😉🙈! Jeden Morgen kurzer Check in der Wetter-App und irgendwie weiß ich danach auch nie, ob jetzt Pullover oder doch noch T-Shirt oder irgendwas zwischendrin. Optimale Lösung: die Übergangsjacke! Bestes Kleidungsstück für die gefühlt höchstens fünf Tage im Jahr, an denen es für den Pullover zu warm und für das T-Shirt zu kalt ist. Und deswegen folgt jetzt eine nicht ganz repräsentative Umfrage, die sich mit der Kleiderwahl für die Wechseljahreszeiten auseinandersetzt 😉 Wie viele Übergangsjacken braucht man eigentlich? Keine - ich friere oder schwitze lieber 😉 Für die paar Tage im Jahr reicht eine Ü-Jacke vollkommen So zwei bis drei Übergangsjacken, damit man auch mal wechseln kann 🧥 Ich hab' mehr Übergangsjacken im Schrank als Übergangstage im Jahr 😥 Abschicken

7:52 Uhr Enttäuschung in Riveris nach Pfingsthochwasser Vorhin hatten wir es ja schon mal mit dem Pfingsthochwasser und dem Ärger der Verbandsgemeinde Ruwer (Landkreis Trier-Saarburg), die mehr Unterstützung durch das Land RLP fordert. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an anhand eines Beispiels aus der VG. In Riveris bei Trier hatte das Hochwasser zu Pfingsten vor allem an der Hauptstraße große Schäden hinterlassen. Das Land kündigte in der Folge an, die Gemeinde zu unterstützen. Doch die finanzielle Hilfe fällt jetzt geringer aus, als von den Bewohnern erhofft. Hier könnt ihr die ganze Geschichte nachlesen: Riveris Menschen fühlen sich allein gelassen Enttäuschung in Riveris: Weniger Hochwasserhilfe als versprochen Das Hochwasser an Pfingsten hat in Riveris großen Schaden angerichtet. Das Land hatte angekündigt, die Gemeinde zu unterstützen. Doch jetzt gibt es weniger Geld als erhofft. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:27 Uhr Update zur Razzia gegen Schleuser So, unsere Reporterinnen und Reporter waren fleißig und haben zur Razzia gegen Schleuser in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg neue Infos zusammengetragen. Für uns in RLP interessant ist ja vor allem der Blick auf Worms. Dort wurde den neuen Infos zufolge ein Gebäude durchsucht und eine Person festgenommen. Eine weitere Festnahme gab es in Neustadt/Weinstraße. Der Rest der Razzia spielte sich in Baden-Württemberg ab, in Mannheim und in der Nähe von Karlsruhe.

7:14 Uhr History: Der 24. September im Jahr ... 2019 - Die SPD-Bundestagsfraktion wählt Rolf Mützenich mit großer Mehrheit zu ihrem Vorsitzenden. Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles hatte er kommissarisch amtiert. 1999 - Die katholische Kirche in Deutschland beschließt, aus der staatlichen Schwangerenkonfliktberatung auszusteigen und keine entsprechenden Bescheinigungen mehr auszustellen. 1949 - In Bonn findet die Gründung des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) für Deutschland statt. 1789 - Der Apotheker und Chemiker Martin Heinrich Klaproth gibt in Berlin die Entdeckung des radioaktiven chemischen Elements Uran bekannt.

7:02 Uhr Razzia gegen Schleuser in Worms Gerade kommt eine Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) rein: Demnach kommt es seit dem Morgen in Worms, Mannheim und in der Nähe von Karlsruhe zu einer Razzia gegen Schleuserkriminalität. Unter Berufung auf die Bundespolizei schreibt die dpa, es würden insgesamt 24 Objekte durchsucht, darunter Firmen und Wohnungen. Vier Haftbefehle seien bereits vollstreckt worden. Über 400 Einsatzkräfte seien an der Razzia beteiligt. Wir behalten das für euch im Blick!

6:52 Uhr Pfingsthochwasser: VG Ruwer fordert mehr Unterstützung vom Land Das Hochwasser an Pfingsten hat die Verbandsgemeinde Ruwer bislang rund eineinhalb Millionen Euro gekostet. Das hat Bürgermeisterin Stephanie Nickels jetzt mitgeteilt und gleichzeitig das Land zu mehr Unterstützung aufgefordert. SWR-Reporter Christian Altmayer weiß mehr zum Ärger der Bürgermeisterin:

6:30 Uhr Stau oder freie Fahrt? Der Verkehrsticker für RLP zeigt es euch Noch ist es früh am Dienstagmorgen. Doch wer sich von euch demnächst ins Auto schwingt, sollte vorher unbedingt noch mal in unseren Verkehrsticker schauen - wegen der Nerven und so ☺️: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:24 Uhr Die Wettervorhersage Wenn ihr heute raus geht, denkt dran, euch was Wärmeres zum Anziehen mitzunehmen. Der Herbst ist da und die Temperaturen erreichen kaum noch die 20 Grad-Marke, so SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend in seiner Vorhersage. Außerdem wird es sehr wechselhaft und öfter mal nass. Video herunterladen (27,5 MB | MP4)

6:18 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Das Bundesverfassungsgericht befasst sich mit Klagen von Betreibern von Ökostromanlagen. Dabei geht es um Teile der inzwischen ausgelaufenen Strompreisbremse. Es soll unter anderem geklärt werden, ob sogenannte Überschusserlöse der Stromerzeuger zeitweise abgeschöpft werden durften. Ziel der Preisbremse war es, Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor zu hohen Stromkosten zu bewahren. Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Trier vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht wird das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft hat für die geständige Frau zwei Jahre Haft auf Bewährung beantragt, ihr Verteidiger eine mildere Strafe. Die 30-Jährige soll im September 2013 nach Syrien ausgereist sein und sich dort zunächst der Terrorvereinigung Jabhat al-Nusra angeschlossen haben, später dann der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS). Außerdem soll sie bei der Beschaffung von militärischer Ausrüstung für den IS geholfen haben. Bei einem Treffen in Wiesbaden wird über die Situation der Schwimmbäder in Deutschland gesprochen. Veranstalter ist die Bäderallianz Deutschland. Beim Forum zur Zukunft der Bäder sollen auch Lösungen für die schwierige Bäderinfrastruktur erarbeitet werden. In London mähen heute Kaltblüter die Wiese des Kensington Palastes: Die Residenz von Prinz William und seiner Familie wird von sogenannten Shire Horses auf traditionelle Weise gemäht. Diese nachhaltige Methode mit einem pferdegezogenen Mäher ist schonender für den Boden als der Einsatz von Traktoren.

6:07 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Die Landesregierung stellt heute ihre Pläne zum Bürokratieabbau vor. Ziel sei es, Unternehmerinnen und Unternehmer, Bürgerinnen und Bürger und auch die Verwaltung selbst zu entlasten. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hatte einen Bürokratieabbau in seiner ersten Regierungserklärung in der vergangenen Woche angekündigt. An der Universität Koblenz werden heute u.a. 400 Schülerinnen und Schüler zum Demokratie-Tag erwartet. Mit der Veranstaltung soll laut Uni-Leitung aufgezeigt werden, wie wichtig es ist, politische Bildung zu fördern und eine Demokratie mitzugestalten. Die Schüler werden sich in Workshops mit Themen wie "Fake News" oder "Künstliche Intelligenz" beschäftigen. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) gibt den Startschuss für die erste rheinland-pfälzische "Modell-Naturschutzstation". Diese Stationen betreuen je zwei bis drei Landkreise und sollen dafür sorgen, dass kooperativ gearbeitet wird. Der Naturschutz solle so vor Ort regional verankert und gestärkt werden, heißt es. Das Westpfalz-Klinikum möchte perspektivisch einen Studiengang für Medizin in Kaiserslautern etablieren - in Zusammenarbeit mit der Semmelweis Universität aus Ungarn und in Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, der Stadt Kaiserslautern und den Landkreisen Kusel und Donnersbergkreis. Heute sollen dazu im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten bekanntgebeben werden.