Nach der Landtagswahl in Brandenburg gibt es erste Reaktionen aus der RLP-Politik - dazu der Start der SWR1 Hitparade: Das sind zwei der Themen an diesem Montag.

10:00 Uhr Tschüss! Vier Stunden können ja so schnell rumgehen. Wahnsinn! Wir sind schon wieder am Ende unseres Newstickers für heute. Ich hoffe, ihr startet gut informiert in den Montag. Wenn ihr mögt, lesen wir uns morgen hier wieder, ab 6 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Tag. Macht`s gut!

9:42 Uhr Voting: Landesgartenschauen sind beliebt Ich hatte euch heute Morgen im Zusammenhang mit dem Baubeginn für die Landesgartenschau 2027 in Neustadt gefragt, ob ihr solche Schauen auch mal besuchen würdet. Stand jetzt würde knapp die Häfte von euch, die abgestimmt haben, mal eine Landesgartenschau besuchen - vorausgesetzt, sie fände in Wohnortnähe statt. Und gut 35 Prozent wären ohne Wenn und Aber dabei. Danke euch fürs Mitmachen! 💐

9:33 Uhr Weitere politische Reaktionen aus RLP auf Brandenburg-Wahl Nach SPD und BSW haben sich mittlerweile auch Vertreter anderer Parteien in Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl in Brandenburg geäußert. Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Bollinger sprach von einem historischen Erfolg für seine Partei in Brandenburg. Nach den erfolgreichen Wahlen für die AfD in Sachsen und Thüringen, sei nun der nächste Paukenschlag erfolgt. Die übrigen Parteien seien aufgefordert, ihre undemokratische Brandmauer aufzugeben. Die Grünen in Rheinland-Pfalz bezeichneten das Ausscheiden der Grünen-Fraktion aus dem brandenburgischen Landtag als "extrem bitter". Dort werde künftig eine wichtige Stimme für Klima- und Naturschutz fehlen. Sendung am Mo. , 23.9.2024 10:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

9:24 Uhr Mann wegen Messerattacke in Ludwigshafen ab heute vor Gericht Am Landgericht Frankenthal beginnt in wenigen Minuten der Prozess gegen einen Mann, der im März in Ludwigshafen einen anderen erstochen haben soll. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte das Opfer nach dem Angriff zunächst noch mit dem Fahrrad vom Tatort flüchten können, war dann aber zusammengebrochen. Der Messerattacke soll ein Streit unter den Männern vorausgegangen sein. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Ihm wird aktuell auch noch ein Raubüberfall vorgeworfen, den er zusammen mit einem bereits verurteilten Komplizen begangen haben soll. Sendung am Mo. , 23.9.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:08 Uhr 🧸 Lieblingsstofftiere für Flutopfer in Polen Meine Social Media-Kolleginnen und Kollegen haben mir gerade diese herzerwärmende Geschichte rübergereicht. Heftige Regenfälle haben ja unter anderem in Polen viele Landstriche unter Wasser gesetzt. Auch in Glucholazy, der Partnerstadt der Verbandsgemeinde Nieder-Olm steht das Wasser sehr hoch. Um den Menschen dort zu helfen, wurden in der VG Spenden gesammelt. Samstagabend machte sich der Hilfs-Konvoi auf den Weg. Feuerwehrmann Michael Rott hat die Lieblingsstofftiere seiner Tochter dabei. Die Reaktionen darauf in Glucholazy: unbezahlbar. Seht selbst:

8:55 Uhr Salzbachtalbrücke wieder zweispurig Richtung Rüdesheim Wenn wir gerade den Blick auf die Straßen haben, schick ich euch noch eine Info hinterher, die vor allem für Pendler im Rhein-Main-Gebiet wichtig sein dürfte: Auf der Salzbachtalbrücke der A66 bei Wiesbaden kann ab heute wieder zweispurig in Richtung Rüdesheim gefahren werden. Das hat die Autobahnpolizei Wiesbaden mitgeteilt. Vor zwei Wochen hatte es unter der Brücke einen Erdrutsch gegeben. Daraufhin war eine Fahrspur auf der Brücke gesperrt und die Höchstgeschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert worden. Nachdem der abgerutschte Teil unter der Brücke nun wieder verfüllt worden ist, wurde die zweite Fahrspur in Richtung Rüdesheim wieder freigegeben - die Geschwindigkeitsbegrenzung bleibt aber zunächst bestehen. Sendung am Mo. , 23.9.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:42 Uhr A60 bei Prüm nach Unfall weiter gesperrt Die A60 ist zwischen Prüm und Bleialf wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer gestern Abend gegen 2:30 Uhr auf der Fahrt in Richtung Belgien aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Die A60 hat auf diesem Abschnitt keine Mittelleitplanke. Das Auto stieß mit einem entgegenkommenden LKW zusammen, beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben. Der LKW kippte um, der Tank wurde aufgerissen und Diesel floss aus. Der Autofahrer wurde schwer verletzt, der LKW Fahrer leicht. Wie lange die A60 zwischen Prüm und Bleialf noch gesperrt bleibt, ist noch unklar. Sendung am Mo. , 23.9.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

8:22 Uhr Wie geht es mit dem Deutschlandticket weiter? Es ist Montag. Viele von euch fahren bestimmt auch mit Bus und Bahn zur Arbeit, vielleicht mit dem Deutschlandticket in der Tasche. 49 Euro-Ticket heißt es umgangssprachlich, doch das wird sich wohl mit Beginn des neuen Jahre ändern. Denn bei 49 Euro wird es vermutlich nicht bleiben, wie in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder zu hören war. Heute treffen sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern zu einer Sondersitzung zur Zukunft des Deutschlandtickets. Für 11:30 Uhr, nach Ende der Sitzung ist eine Pressekonferenz angesetzt. Da dürfen wir gespannt sein, was die Minister zu verkünden haben! Sendung am Mo. , 23.9.2024 7:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

7:52 Uhr Prozessbeginn in Mainz nach Unfall mit zwei Toten Vor dem Mainzer Amtsgericht muss sich heute ein Mann verantworten, weil er vor zwei Jahren einen schweren Autounfall verursacht haben soll. Zwei Menschen waren bei dem Unfall auf der Rheinhessenstraße "vor den Toren" von Mainz ums Leben gekommen. SWR-Reporterin Tjada Huchtkötter hat die Einzelheiten zu dem Fall:

7:41 Uhr Unser Voting: Ihr und die Landesgartenschau In Neustadt an der Weinstraße findet 2027 also die Landesgartenschau statt. Ab heute wird dafür auf einem 25 Hektar großen Gelände gebuddelt und gebaut. Meine Frage an euch heute: Die Abstimmung ist bereits beendet. Würdet ihr zu einer Landesgartenschau gehen? Ja klar, ist doch bestimmt voll schön. 37,3%

Naja, wenn es in der Nähe wäre, würde ich mal hingehen. 48,2%

Ne, interessiert mich null sowas. 14,5% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:29 Uhr Baustart für die Landesgartenschau 2027 Während es draußen jetzt allmählich herbstlich und dunkler wird, habe ich, wenn ich an unser nächstes Thema hier im Newsticker denke, ganz andere Bilder im Kopf: da ist es eher hell und bunt mit einem besonderen Duft in der Luft 😀. Wir schauen zur Landesgartenschau 2027 in Neustadt an der Weinstraße. Da wird heute symbolisch der Baubeginn eingeläutet. Was genau passiert und wie die Pläne für die Schau in drei Jahren aussehen, haben meine Kolleginnen und Kollegen aus unserem Studio in Ludwigshafen zusammengefasst: Neustadt Ministerpräsident pflanzt Baum Baubeginn für die Landesgartenschau Neustadt: Jetzt geht's los Blühend Ding braucht Weile: 2027 soll in Neustadt die Gartenschau eröffnet werden. Am Montag war der symbolische erste Akt.

7:19 Uhr History: Der 23. September im Jahr... 2019 - Die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wirft vor der UN-Klimakonferenz in New York den angereisten Staats- und Regierungschefs mangelnde Handlungsbereitschaft vor: "Wie konntet Ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen, mit Euren leeren Worten?" 1949 - Bruce Springsteen (75), amerikanischer Sänger ("Born in the U.S.A.") erblickt das Licht der Welt. 1889 - In Japan wird die Firma Nintendo gegründet. Sie produziert zunächst traditionelle japanische Spielkarten.

6:58 Uhr Oans, Zwoa, Drei, G'suffa! - Fakten zum Oktoberfest Verrückt! Ich habe am Wochenende Bilder vom Start des Münchner Oktoberfestes gesehen, wie Menschenmassen auf das Festgelände stürmten. Ja wirklich, sie stürmten! Ich war vor Jahren ja mal da beim Oktoberfest. Da ging es noch etwas gemählicher zu. Heute wäre das irgendwie nix mehr für mich - zumindest nicht am Eröffnungswochenende! Seit Samstag also hat das 189. Oktoberfest in München geöffnet. Im Laufe der insgesamt 16 Tage werden mehrere Millionen Menschen auf der Theresienwiese erwartet. Habt ihr auch einen Besuch geplant? Dann hätte ich hier ein paar Fakten für euch, mit denen ihr auf dem größten Volksfest der Welt glänzen könnt 😁: das Oktoberfest geht bis zum 6. Oktober. Der Eintritt aufs Festgelände und in die Bierzelte ist frei. Die fast 40 Zelte und Festhallen haben Montag bis Freitag ab 10 Uhr geöffnet. Samstags und Sonntags geht es schon um 9 Uhr los. Ende ist um 23:30 Uhr. Die Maßkrüge werden aber nur bis jeweils 22:30 Uhr gefüllt! Dann ist auch Schluss für die Musik. die Maß Bier kostet in diesem Jahr zwischen 13,60 und 15,30 Euro. in den Festzelten wird Bier von insgesamt sechs Münchner Brauereien angeboten. das Oktoberfest geht auf ein Pferderennen vom 17.10.1810 zurück! Das Rennen war Teil der Feierleichkeiten in München zur Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810.

6:46 Uhr Weitere Wildschutzzäune in RLP gegen die Schweinepest An der A 63 und der A60 in Rheinhessen werden ab heute Wildschutzzäune errichtet, die die weitere Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest verhindern sollen. Die Arbeiten beginnen auf der A 63 zwischen der Anschlusstelle Saulheim und dem Autobahnkreuz Mainz-Süd, anschließend wird der Zaunbau auf der A 60 zwischen dem Autobahnkreuz Mainz-Süd und der Weisenauer Brücke fortgesetzt. Nach Angaben der Autobahngesellschaft sollen die Arbeiten keinen Einfluss auf den Verkehr haben. Sendung am Mo. , 23.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:38 Uhr Tödlicher Unfall in der Südpfalz Tragischer Unfall gestern Nachmittag zwischen Freimersheim und Zeiskam: Dort stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Eine Frau starb. Zunächst waren in einem der Autos noch mehrere Menschen eingeklemmt. Sie konnten von den Einsatzkräften befreit werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Sendung am Mo. , 23.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:22 Uhr Der Blick über die Landesgrenze - Deutschland und die Welt Spitzengremien von CDU und CSU entscheiden an diesem Montag offiziell über die Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz: Die Führungsgremien der Schwesterparteien sollen die endgültige Entscheidung in der K-Frage fällen. Es wird damit gerechnet, dass sie die Festlegung auf Merz mit großer Mehrheit abnicken werden. Die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz startet in Fulda. Die Deutsche Bischofskonferenz ist das Führungsgremium der katholischen Kirche in Deutschland. Es tritt zwei Mal im Jahr zusammen. Der UN-Zukunftsgipfel vor Beginn der 79. Generaldebatte der UN-Vollversammlung geht weiter: Die Staats- und Regierungschefs werden beim Gipfel voraussichtlich den Zukunftspakt der Vereinten Nationen beschließen - ein Pakt, der nach dem Willen von UN-Generalsekretär António Guterres einen Reformprozess in der Weltorganisation vorantreiben soll.

6:15 Uhr So sieht es auf unseren Straßen aus Ein Wochenbeginn heißt leider auch: auf den Straßen ist wieder mehr los. Daher mein Tipp: Schaut mal in unseren Verkehrsticker, bevor ihr heute Morgen ins Auto oder aufs Motorrad steigt! Ich drück euch die Daumen, dass ihr gut "durch" kommt!: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr Und das bietet uns der Herbst heute an - die Wettervorhersage Gestern war kalendarischer Herbstanfang. Das Wetter scheint sich daran zu halten, denn das spätsommerliche Wetter der letzten Tage ist vorbei. Die Woche startet direkt regnerisch und nass, kündigte SWR-Wetterexperte Stefan Laps in seiner Vohersage am Sonntagabend an. Die Sonne komme nur selten durch. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 17 und 21 Grad. Video herunterladen (25 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird in Rheinland-Pfalz heute wichtig Nach der Landtagswahl in Brandenburg werden im Laufe des Tages auch aus Rheinland-Pfalz weitere politische Reaktionen erwartet. Hier haben sich bislang SPD und BSW zum Wahlausgang geäußert. Vor dem Landgericht Koblenz beginnt ein Prozess wegen Mordes gegen einen ehemaligen Altenpfleger. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, eine Seniorin in einem Pflegeheim in Winningen getötet zu haben. Der Mann soll die Frau unter anderem mehrfach von ihrem Beatmungsgerät getrennt haben. Landesgartenschau 2027: Mit einer symbolischen Baumpflanzung beginnt der Countdown für die Schau in Neustadt/W. in drei Jahren. In den kommenden Monaten werden auf dem 25 Hektar großen Gelände die Grundlagen für den neuen Landschaftspark geschaffen. Um 7 Uhr beginnt die Hitparade von SWR1 RLP aus dem gläsernen Studio in Bad Kreuznach: 1.000 Lieblingssongs der Rheinland-Pfälzer, 108 Stunden Live-Radio, vier Moderatorenpaare und mehrere Tausend Besucher im Studio, die den Moderatoren über die Schulter schauen können.