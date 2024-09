per Mail teilen

Bei der Landtagswahl in Brandenburg liegt die SPD laut den ersten Hochrechnungen knapp vor der AfD. RLP-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) bezeichnete die Wahl als "tolle Aufholjagd".

Um 18:46 Uhr war die erste Hochrechnung zur Wahl in Brandenburg erschienen und bestätigte die ersten Prognosen. Laut infratest-dimap liegt die SPD knapp vor der AfD. Das BSW ist demnach drittstärkste Kraft. Dahinter liegt die CDU und weiter abgeschlagen Grüne, Linke und Freie Wähler.

Ministerpräsident Schweitzer lobt "Aufholjagd"

In einem ersten Statement zu den Wahlen in Brandenburg schrieb Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD): "SPD Ministerpräsident Dietmar Woidke hat eine tolle Aufholjagd hingelegt. Das kann man jetzt schon sagen, auch wenn die Auszählungen noch laufen." Er habe als Spitzenkandidat überzeugt und Vertrauen gewonnen. Dietmar Woidke habe mehr zu bieten als Versprechen in die Zukunft, die nichts mit Landespolitik zu tun haben.

Frisch gewählte BSW-Landesvorsitzende gratulieren zum Wahlergebnis

Noch nie sei eine Partei so kurz nach ihrem Start bei Wahlen derart erfolgreich gewesen, schrieben die neu gewählten BSW-Landesvorsitzenden Alexander Ulrich und Sina Listmann kurz nachdem die ersten Prognosen erschienen waren. Sie forderten in ihrem Statement Neuwahlen für den Bundestag, denn das Wahlergebnis sei als Quittung für die Berliner Ampel zu interpretieren. Über das bisherige Ergebnis der AfD äußerten sich Ulrich und Listmann wie folgt: "Unser Bündnis wird bundesweit – und ganz besonders auch in Rheinland-Pfalz – weiter dafür arbeiten, dass die AfD künftig weniger Stimmen bekommt." Die Partei vertrete keinesfalls die Interessen der kleinen Leute.