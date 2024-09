Ein Retter wird bei einem Brand verletzt, ein Mann bekommt mehrere Jahre Haft, weil er den Vater mit einem Messer bedrohte - das und mehr im Ticker hier:

8:48 Uhr Baumstämmeklau: Polizei sucht Zeugen Morbach: Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte vergangene Woche im Waldgebiet im Ortelsbruch bei Morbach Baumstämme gestohlen haben. Laut Polizei nahmen die Täter fünf Meter Festholz mit. Die zwei bis drei Meter langen Baumstämme lagen am Straßenrand. Wahrscheinlich haben die Täter ein größeres Fahrzeug mit Greifarm dabei, um die Baumstämme abzutransportieren. Hinweise bitte an die Polizei Morbach.

8:06 Uhr Der 19. September im Rückblick... 2018: Während der umstrittenen Räumung des Hambacher Forsts stürzt ein Dokumentarfilmer und Journalist von einem Baumhaus und kommt dabei zu Tode. Am Hambacher Forst hatten Tausende Menschen gegen die geplante Rodung des Waldes demonstriert. 1991: Beim Wandern in den Alpen entdeckt ein Ehepaar eine Leiche - sie entpuppt sich als die älteste Mumie der Welt. Die Nachricht vom Fund des "Ötzi" geht um die ganze Welt. 1982: Punkt, Punkt, Strichlein und Klammer: Der Informatiker Scott Fahlman schlägt vor, Texte mit dieser einfachen Zeichenkombination darzustellen. Damit soll die Kommunikation auf Online-Plattformen verständlicher werden - bei ironisch oder nicht so ernst gemeinten Einträgen. Bald gibt es immer mehr Variationen des Gesichtes, der Smileys. Bereits 1963 hatte allerdings der Grafikdesigner Harvey Ball den klassischen gelben Smiley für eine Werbekampagne ins Leben gerufen.

7:21 Uhr BVB startet mit Sieg in neue Champions League-Runde Brügge: Borussia Dortmund ist gestern Abend als dritter von insgesamt fünf deutschen Vertretern in die neue Runde der Fußball Champions League gestartet. Beim belgischen Meister Club Brügge gab es am Ende einen 3:0-Sieg. Die Kolleginnen und Kollegen der Sportschau haben die Partie zusammengefasst: Gittens erlöst den lange schwachen BVB in Brügge

7:04 Uhr B10: Zwei Tunnel ab 15 Uhr heute gesperrt Annweiler: Und leider noch eine Meldung zu Verkehrsbehinderungen: Autofahrer, die auf der B10 in der Südwestpfalz unterwegs sind, müssen heute mit Einschränkungen rechnen. Der Löwenherz- und der Barbarossatunnel bei Annweiler sind in Fahrtrichtung Pirmasens heute ab 15 Uhr gesperrt. Dort wird nach Angaben des Landesbetriebs ein Schaden an einem Kabel repariert. Die Sperrung soll bis in die Nacht dauern - eine Umleitung über Annweiler ist eingerichtet.

6:55 Uhr Krankmeldungen: Heute kaum Züge zwischen Kaiserslautern und Pirmasens Westpfalz: Wenn ihr heute zwischen Kaiserslautern und Pirmasens auf den Zug angewiesen seid, habt ihr wahrscheinlich leider ein Problem: Wie die Bahn mitteilt, fallen auf der Strecke bis zum Abend fast alle Züge aus. Schuld seien Krankmeldungen und fehlende Züge. Einige Verbindungen werden durch Busse ersetzt, für andere gibt es keinen Ersatz. Bahnfahrer und Bahnfahrerinnen sollten auf jeden Fall vor Fahrtbeginn im Internet ihre Verbindung checken.

6:53 Uhr Nur wenige Storchen-Kinder In der Südpfalz sind die schwierigen Wetterverhältnisse ein echtes Problem für den Nachwuchs der Weißstörche. Zu viel Regen, zu kalt, zu anstrengend. Viele Storchenbabies sind deshalb in diesem Jahr in der Südpfalz gestorben. Die Überlebenden haben jetzt direkt eine Tausende Kilometer lange Reise gen Süden vor sich. Guten Flug!

6:45 Uhr Urteil: Mehr als drei Jahre Haft für Bedrohung mit Messer Worms: Er hatte seinen Vater mit einem Messer bedroht, um Geld von ihm zu erpressen. Jetzt ist der Mann dafür verurteilt worden: mehr als drei Jahre Haft, so das Urteil des Mainzer Landgerichts. Das Geld habe der Sohn damals, gebraucht, um sich Drogen zu kaufen. Der Vater konnte sich bei der Tat in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Der Sohn war damals ohne Beute geflüchtet. Wegen versuchten schweren Raubes und vorsätzlicher Körperverletzung muss er nun ins Gefängnis. Sendung am Do. , 19.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

6:20 Uhr Helfer bei Scheunenbrand verletzt Hahn am See im Westerwaldkreis: Glück im Unglück hatte eine Bewohnerin, als neben ihrem Haus eine Scheune anfing zu brennen. Ein Helfer rettete sie am späten Abend aus ihrem zu Hause und brachte sie laut Polizei in Sicherheit. Dabei wurde der Helfer verletzt. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasvergiftung zu. Sendung am Do. , 19.9.2024 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten

6:20 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Spitzenvertreter der Länder, die vom aktuellen Hochwasser betroffen sind, treffen sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im polnischen Breslau - auf Einladung von Polens Ministerpräsident Donald Tusk. Unter anderem soll über das Vorgehen gegen die Überschwemmungen beraten werden. Im Handelsstreit mit China empfängt der zuständige EU-Kommissar Valdis Dombrovskis Chinas Handelsminister Wang Wentao heute in Brüssel. Die Politiker wollen sich über die Untersuchung der EU-Kommission austauschen, die Subventionen für Elektroautos aus China prüft. In der Fußball-Champions League bestreiten am Abend mit Bayer Leverkusen und RB Leipzig zwei weitere deutsche Mannschaften ihr erstes Spiel der neuen Runde. Leverkusen ist zu Gast bei Feyenoord Rotterdam, Leipzig spielt bei Atletico Madrid.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Landtag debattiert heute unter anderem über die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die Oppositionsparteien CDU und AfD haben dazu jeweils eigene Anträge gestellt. Auch die Novelle des Landesverfassungsschutz-Gesetzes wird erstmals beraten. Die Sitzung ist auf insgesamt rund elf Stunden angelegt. Quietschende Stockbetten, große Schlafsäle und zu jeder Mahlzeit Pfefferminztee - das war typisch für die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Sie feiern im September ihr 75-jähriges Bestehen. Inzwischen sind die meisten 40 Einrichtungen in moderne Gästehäuser für Familien und Jugendgruppen umgebaut worden. Einen Rückblick und Ausblick soll es heute bei einer Pressekonferenz geben.

6:03 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Nach den kühleren Tagen ist wieder T-Shirt-Wetter! Der Altweibersommer verwöhnt uns in den kommenden Tagen mit milden Temperaturen, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Mittwochabend ankündigte. Allerdings werde vereinzelt auch mal ein Schauer oder ein Gewitter durchziehen.​ Video herunterladen (28 MB | MP4)

6:02 Uhr Deutlich mehr Badetote in diesem Jahr Die Badesaison draußen ist mehr oder weniger vorbei und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat Bilanz gezogen für das laufende Jahr. Leider sieht die nicht so gut aus, denn in Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der Ertrunkenen mehr als verdoppelt. Den Angaben zufolge gab es in diesem Jahr bisher 13 Badetote. Im Vergleich: 2023 waren es noch fünf. Die meisten der Opfer ertranken demnach in einem Fluss. Sendung am Do. , 19.9.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten