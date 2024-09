Fahrradfahrer findet toten Jogger auf Waldweg in Kaiserslautern

Ein Fahrradfahrer hat am Sonntagabend einen leblosen Mann auf einem Waldweg am Eselsbach in Kaiserslautern gefunden. Jetzt soll ermittelt werden, warum der Jogger gestorben ist.

Gegen 18 Uhr war ein Fahrradfahrer am Eselsbach unterwegs. Als er den toten Jogger auf einem Waldweg entdeckte, alarmierte er die Polizei. Bei dem Toten soll es sich um einen 40-jährigen Mann aus Kaiserslautern handeln. Wie der Jogger in Kaiserslautern gestorben ist, wird jetzt ermittelt Der Mann war nach Angaben der Polizei entlang des Eselsbachs joggen. Wie er ums Leben kam, ist noch nicht klar. Die Polizei hat jetzt ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das soll auch klären, ob der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Bisher sieht es aber nicht danach aus, heißt es von der Polizei.