In Zukunft sollen Traktoren selbstständig über den Acker fahren können. Damit sie sich auf dem unwegsamen Gelände zurechtfinden, kommt auch KI zum Einsatz.

Schon heute können Autos teilweise autonom fahren, dabei orientieren sie sich an Verkehrszeichen, Wegmarkierungen und Straßenverkehrsregeln - all das fehlt aber auf einem Acker. Ein selbstfahrender Roboter-Traktor muss sich in einer Landschaft sicher orientieren können, in der Pflanzen wachsen oder geerntet werden und jederzeit Menschen, Tiere und andere Hindernisse auftauchen können.

So sicher sind selbstfahrende Autos im Vergleich zu Menschen

Selbstfahrender Traktor erkennt Hindernisse und umfährt sie

Ein Forschungsteam der Universität Kaiserslautern-Landau arbeitet an einem Prototyp, der genau diese Anforderungen erfüllen soll. Der Roboter-Traktor kann bereits selbstständig von der Scheune auf das Feld fahren. Die Maschinenbauer und Informatiker haben ihn so ausgestattet, dass er auf seinen Fahrten Hindernisse erkennen und umfahren kann.

Bei einem Test wird überprüft, ob der autonom fahrende Traktor Hindernisse wie einen Menschen erkennt und umfährt. SWR

Dafür muss er viele Informationen gleichzeitig verarbeiten. Um das zu schaffen, hat das Forschungsteam einen Prototypen mit viel künstlicher Intelligenz ausgestattet. Ein hochleistungsfähiger Rechner verarbeitet die ganzen Daten und wertet beispielsweise Bilder von der Umgebung aus. Der Traktor kann mehrere Gigabytes pro Sekunde verarbeiten.

Technik soll autonomes Fahren sicher machen

Ein Großteil der verbauten Technik ist dafür da, dass der Traktor sicher fahren kann. In einem Test stellt sich einer der Forscher der Maschine in den Weg. Der Roboter-Traktor erkennt das Hindernis und umfährt es.

Die Sicherheit ist bei einem autonomen Traktor sehr wichtig. Im Notfall kann er mit einem Notknopf ausgeschaltet und zum Stehen gebracht werden. SWR

Für den Notfall gibt es einen Notknopf, wird er gedrückt, werden alle Systeme runtergefahren und die Notbremse aktiviert. "Das heißt, das Fahrzeug bleibt stehen, sofort. Das Ganze haben wir auch drumherum, das geht auch per Funk und per Laserscanner", erklärt Karsten Berns von der Uni Kaiserslautern-Landau.

Rechtsgrundlage für autonomes Fahren fehlt noch

In einer Simulation werden die Testfahrten ausgewertet, um den autonom fahrenden Traktor Stück für Stück zu verbessern. SWR

Die Testfahrten werden in Computersimulationen ausgewertet. So wird der Roboter-Traktor Stück für Stück autonomer und in ein paar Jahren soll er dann Ernten überwachen, säen und pflügen können. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert den Test von KI in der Landwirtschaft, doch bevor der Roboter-Traktor auf dem Feld zum Einsatz kommen kann, muss erst einmal die Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden.