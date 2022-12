Wie liefen die Rettungseinsätze nach der Flut im Ahrtal ab?

per Mail teilen

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe kommt am Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr zusammen.

Der Ausschuss will sich ein Bild darüber machen, wie die Rettungseinsätze an den Tagen nach der Flutnacht verlaufen sind. Dazu sind Zeugen des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks geladen. Auch Mitarbeiter der Abteilung für Brand- und Katastrophenschutz des Innenministeriums werden befragt.

Management Rettungseinsätze im Fokus

In einer früheren Sitzung des Untersuchungsausschusses hatten sich mehrere Bürgermeister beschwert. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe in den Tagen nach der Flut zu wenig unterstützt. Die ADD hatte damals von den betroffenen Kreisen die Einsatzleitung übernommen. Die Hilfe sei unkoordiniert und am tatsächlichen Bedarf vorbei geleistet worden, kritisierten sie.

Befragung der Staatsanwaltschaft zur Ahrtal-Flut ist verschoben

Ursprünglich sollten am Freitag auch zwei Oberstaatsanwälte aus Koblenz gehört werden. Ihre Befragung wurde aber auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Die Oberstaatsanwälte ermitteln gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU) und dessen ehrenamtlichen Einsatzleiter. Gegen Pföhler besteht der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung, weil er nicht rechtzeitig gewarnt und evakuiert haben soll. Pföhler hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Untersuchungsausschuss will über den Stand der Ermittlungen informiert werden.

In dem Ermittlungsverfahren geht es auch um den Tod von zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern des Lebenshilfehauses in Sinzig, die in der Flut ums Leben kamen. Ihre Betreuer hatten nicht genug Zeit, alle rechtzeitig ins sichere Obergeschoss des Gebäudes zu bringen.

