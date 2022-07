Nach Ahrflut: Luftretter fordert mehr Hubschrauber mit Seilwinde in RLP

Die Luftrettung hat in der Flutnacht Camper im Ahrtal gerettet - und zwar mit einfachen Feuerwehrleinen und Muskelkraft, weil kein Hubschrauber mit Seilwinde zur Verfügung stand.

Am 14. Juli 2021 war Notfallsanitäter Tobias Michels als Luftretter der Johanniter nachmittags gerade mit dem Rettungshubschrauber in Richtung Westerwald unterwegs, als aus der Rettungsleitstelle in Koblenz das Kommando kam, ins Ahrtal zu fliegen. Dort seien auf einem Campingplatz bei Dorsel etwa zehn Menschen in ihren Wohnwagen vom Wasser eingeschlossen.

Rettungseinsatz auf einem Campingplatz im Ahrtal

Schon der Flug durchs enge, verregnete Ahrtal sei riskant gewesen, erzählt Michels. Weil die Wolken so tief hingen, sei die Sicht miserabel gewesen.

„Wir hatten keine Seilwinde, kein Material, um den Menschen zu helfen.“

Als der Rettungshubschrauber am Campingplatz Stahlhütte ankam, stand der Platz bereits unter Wasser. Feuerwehrleute hatten verzweifelt versucht, Camper aus ihren Wohnwagen zu befreien. Doch die Strömung war zu stark. Rettung erhofften sie sich aus der Luft. Doch der erste Gedanke von Tobias Michels war: "Da können wir ja gar nicht helfen. Wir haben keine Seilwinde, kein Material, um den Menschen zu helfen."

Denn der Rettungshubschrauber der Johanniter ist nicht dazu ausgestattet, Menschen aus der Luft zu retten. Einen Hubschrauber mit Seilwinde gibt es noch nicht in Rheinland-Pfalz - bis heute nicht. Das macht Tobias Michels auch noch ein Jahr später fassungslos und wütend.

Kein Hubschrauber mit Seilwinde verfügbar

Auch jeder Versuch, entsprechend ausgestattete Hubschrauber, beispielsweise der Bundeswehr oder auch von privaten Anbietern zu bekommen, scheiterten am Tag der Flutkatastrophe. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums wurde ein nationales Hilfeersuchen gestellt. Aber auch aus Nachbarländern wie Belgien oder den Niederlanden seien keine geeigneten Hubschrauber greifbar gewesen.

Ein zusätzliches Problem war die extreme Wettersituation in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Dunkelheit, Wind und Regen hätten einen Rettungseinsatz mit Seilwinde sehr gefährlich gemacht, so eine Sprecherin des Innenministeriums, denn die Hubschrauber müssten sehr niedrig fliegen und dabei könnten Hindernisse wie Stromleitungen oder Bäume leicht übersehen werden.

Lösung in der Not: Feuerwehrleinen statt Seilwinde

Mit genau diesen Problemen hatte auch die Crew der Luftretter bei Dorsel zu kämpfen, als sie am 14. Juli ihre riskante Rettungsaktion über dem Campingplatz starteten. Nur mit ein paar Leinen der Feuerwehr ausgestattet, seien sie über die Dächer der Wohnwagen geflogen, auf die sich die eingeschlossenen Camper retten konnten, erzählt Michels.

Bei geöffneter Hubschraubertür hätten er und der Notarzt den Piloten vorsichtig an Hindernissen vorbei navigiert. "Wir sind bis auf eine gewisse Höhe der Wohnwagendächer herangeflogen, haben die Leinen zu den Menschen heruntergelassen und mit aller Kraft festgehalten, bis der Hubschrauber sie am Ufer in Sicherheit gebracht hatte." Ein riskantes Manöver. Denn die Leinen hätten sich jederzeit verheddern können.

"Da war nur noch Wasser."

Insgesamt fünf Menschen und einen Hund konnten sie so retten, bevor das Wasser auch den letzten Campingwagen flutete. Sie seien noch ein letztes Mal über den Platz geflogen, sagt Michels, weil noch eine Feuerwehrfrau und zwei weitere Menschen vermisst worden seien und, um auch wirklich sicherzugehen, dass sie niemanden übersehen hatten, aber "da war nur noch Wasser."

Extreme Situation für erfahrenen Notfallsanitäter

Die Rettungsaktion habe seinen Blick auf den Katastrophenschutz im Land verändert, sagt Michels. Denn die Flutnacht habe die Schwächen deutlich gemacht. Der Katastrophenschutz müsse künftig besser aufgestellt sein, fordert er. Und auch die Tatsache, dass erst jetzt - ein Jahr später - der erste Hubschrauber in Rheinland-Pfalz mit einer Seilwinde ausgestattet werden soll, könne er nicht nachvollziehen.

Es gebe genügend Situationen, in denen solche Hubschrauber gebraucht würde, sagt er. Aber dann müsse erst einer aus Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Luxemburg angefordert werden. Dass das nicht immer möglich ist, zeigt das Beispiel der Flutkatastrophe vor einem Jahr.

Land will Polizeihubschrauber mit Seilwinden anschaffen

Vom rheinland-pfälzischen Innenministerium heißt es auf Anfrage dazu: Voraussichtlich in zwei Jahren soll es für die Polizeihubschrauberstaffel zwei neue Polizeihubschrauber mit Seilwinden geben. Die beiden neuen sind demnach auch in der Lage, Menschen zu retten und können auch bei Bränden eingesetzt werden.

Außerdem soll der in Imsweiler in der Pfalz stationierte Intensivtransporthubschrauber der ADAC Luftrettung mit einer Winde ausgestattet werden. Der Hubschrauber könnte dann laut Ministerium auch verletzte Menschen aus unwegsamem Gelände holen. Derzeit werde das Personal dafür geschult, heißt es. Man hoffe, dass er noch in diesem Jahr einsatzbereit sei.