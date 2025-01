Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Dabei werden 14 Parteien in Rheinland-Pfalz auf dem Stimmzettel stehen. Drei Parteien wurden nicht zugelassen.

Der Landeswahlausschuss hat am Freitag in seiner Sitzung 14 Landeslisten zugelassen. Drei Parteien wurde dies verweigert, weil sie nicht die nötigen Unterstützungsunterschriften vorlegen konnten. Dies sind laut Landeswahlleiter Marcel Hürter die Partei der Humanisten (Humanisten), die Partei des Fortschritts (PdF) und die Basisdemokratische Partei Deutschlands (dieBasis).

Die Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel richtet sich nach ihrem Zweitstimmenergebnis bei der Bundestagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz. Dies betrifft die Listenplätze 1 - 12. Anschließend folgen neu kandidierende Listen in alphabetischer Reihenfolge ihres Namens (Listenplätze 13 - 14).

Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel in Rheinland-Pfalz

Welche Parteien auf dem Wahlzettel stehen, kann in jedem Bundesland unterschiedlich sein. Zum Beispiel tritt die CSU (Christlich-Soziale Union) nur in Bayern an, der SSW (Südschleswigscher Wählerverband) nur in Schleswig Holstein.