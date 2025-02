Bei der Bundestagswahl 2025 stehen viele Parteien zur Wahl. Welche davon passt zu den eigenen politischen Überzeugungen? Der Wahl-O-Mat will bei der Entscheidung helfen.

Lange Stimmzettel in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Deutschlandweit treten 29 Parteien zur Bundestagswahl am 23. Februar an. Die Wähler und Wählerinnen haben also eine große Auswahl. Nicht jede Partei tritt aber in jedem Bundesland an. Beispiel CSU: Diese ist nur in Bayern wählbar. Deshalb werden auf den Stimmzetteln in Baden-Württemberg nicht 29, sondern 16 Parteien und politische Vereinigungen stehen. In Rheinland-Pfalz treten 14 Parteien an.

Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung

Der Wahl-O-Mat ist ein Angebot der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb). Das digitale Tool ist laut Bundeszentrale ausdrücklich KEINE Wahlempfehlung. Vielmehr ist der Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe für die Bundestagswahl zu verstehen. Am Ende sollen die Wähler und Wählerinnen im besten Fall eine Orientierung bekommen, welche Partei am ehesten zur eigenen politischen Positionierung passt.

Der Wahl-O-Mat wurde nach Angaben der bpb seit 2002 mehr als 130 Millionen Mal genutzt. Der Südwestrundfunk (SWR) ist Medienpartner.

So funktioniert der Wahl-O-Mat 2025

Der Wahl-O-Mat funktioniert nach dem Frage-Antwort-Prinzip. Insgesamt 38 politische Thesen werden zu unterschiedlichen Themen gestellt. Nutzerinnen und Nutzer können dann zu jeder These zwischen drei Antworten auswählen: "stimme zu", "neutral" oder "stimme nicht zu". Alle zur Wahl zugelassenen Parteien haben die Thesen des Wahl-O-Mat ebenfalls im Vorfeld beantwortet.

Wahl-O-Mat vergleicht persönliche Positionen mit Wahlprogrammen

Im Anschluss können die Thesen noch gewichtet werden, je nachdem, welche man für besonders wichtig hält. Diese Thesen zählen bei der Berechnung des Ergebnisses dann doppelt, dadurch wird die Auswertung genauer.

Anschließend können die Nutzerinnen und Nutzer auswählen, mit welchen Parteien die eigenen Standpunkte verglichen werden sollen. Der Wahl-O-Mat errechnet dann, wie stark die persönlichen Überzeugungen mit den Antworten der ausgewählten Parteien auf die Thesen übereinstimmen.

Im "Parteienvergleich" können die Nutzerinnen und Nutzer auf einen Blick sehen, bei welchen Thesen die Parteien übereinstimmen oder sich widersprechen.

Die Auswertung kann auch auf bestimmte Parteien eingegrenzt oder auf alle Parteien ausgedehnt werden. Die Parteienauswahl könne beliebig oft geändert werden, "ohne dass die 38 Wahl-O-Mat-Thesen erneut beantwortet werden müssen", erläutert die Bundeszentrale für politische Bildung. So kann man zum Beispiel über den Menüpunkt "Tuning" die eigenen Positionen und die Gewichtung verändern und direkt beobachten, wie sich das auf das Ergebnis auswirkt.

Den Nutzenden werden auch Kurzprofile der Parteien angeboten. Die werden durch einen Klick auf die Partei-Logos angezeigt.

Wer hat sich die Thesen zur Bundestagswahl 2025 ausgedacht?

Grundlage für die Thesen im Wahl-O-Mat sind die Partei- und Wahlprogramme der Parteien sowie deren programmatische Aussagen zur Wahl, heißt es von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Thesen des Wahl-O-Mat entstehen in einem mehrstufigen Verfahren, bei dem darauf geachtet wird, dass die wichtigen und kontroversen Themen der anstehenden Wahl in einem breiten Spektrum abgedeckt werden. Aus anfänglich 80 bis 100 Thesen bleiben am Ende 38 übrig.

Die Thesenentwicklung liegt in der Hand einer Redaktion aus Jungwählerinnen und -wählern, Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Journalismus und Bildung und aus Verantwortlichen der Bundeszentrale für politische Bildung. Jede Jungwählerin und jeder Jungwähler konnte sich für das Team bewerben - die Altersgrenze liegt bei 26 Jahren.

Alternativen zum Wahl-O-Mat: KI-gestützt oder Real-O-Mat

Neben dem Wahl-O-Mat gibt es zur Bundestagswahl 2025 verschiedene andere Entscheidungshilfen. Zum einen gibt es eine ganze Reihe von Tools, die ähnlich funktionieren wie der Wahl-O-Mat. Der Real-O-Mat ist eine besondere Spielart dieser Tools. Dieser analysiert nicht die Wahlprogramme, sondern gleicht die Präferenzen der Nutzerinnen und Nutzer mit dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten der Parteien in der letzten Legislaturperiode ab.

Zum anderen gibt es durch KI gestützte Produkte. Diese ermöglichen es den Nutzenden, die Wahlprogramme auf individuelle Fragen hin zu durchforsten.