Die Union hat die Bundestagwahl gewonnen. Laut vorläufigem Endergebnis landet sie mit 30,6 Prozent vor der AfD mit 20,1.

2:19 Uhr Alle Wahlkreise ausgezählt: CDU in 14 Wahlkreisen vorne, AfD holt meiste Zweitstimmen im Wahlkreis Kaiserslautern Alle 15 Wahlkreise in Rheinland-Pfalz sind ausgezählt. In 14 Wahlkreisen hat die CDU gewonnen, einer geht an die SPD. Die AfD kann den Wahlkreis Kaiserslautern für sich verbuchen, in dem sie mit 25,9 Prozent der Zweitstimmen vor der CDU (24,9 Prozent) und SPD (20,5 Prozent) landete. In Rheinland-Pfalz ist es das erste Mal überhaupt, dass die AfD bei einer Bundestagswahl stärkste Kraft in einem Wahlkreis wird. Rheinland-Pfalz SWR Wahlergebnisportal Bundestagswahl 2025 - Ergebnisse der Wahlkreise in Rheinland-Pfalz Bundestagswahl 2025 - Ergebnisse der Wahlkreise in Rheinland-Pfalz