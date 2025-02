per Mail teilen

Vom Klimawandel ist im Wahlkampf selten die Rede, von Migration und Integration umso öfter. In die Wahlprogramme der Parteien haben beide Themen es geschafft. Wir erklären, was die Parteien wirklich wollen.

Die Wahlprogramme aller Parteien zusammen sind eine Lektüre mehrerer hundert Seiten. Damit Sie sich nicht durch die Text arbeiten müssen, zeigen wir kurz vor der Bundestagswahl 2025 auf unserem YouTube-Kanal "Was die Parteien WIRKLICH wollen"! Unabhängig, fair und unparteiisch.

Forderungen fürs Klima in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl

Weltweit ist die Durchschnittstemperatur seit 1910 schon um 1,7 Grad Celsius angestiegen. Jedes Jahrzehnt ohne deutliche Senkung der CO2-Emissionen lässt sie um weitere 0,2 Grad ansteigen. Das Klima retten und gleichzeitig eine erfolgreiche Energiepolitik machen: Wie wollen die SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP, AfD, Linke und das BSW das schaffen?

Wir haben uns auch die Wahlprogramme der kleineren Parteien angeschaut. 21 sind zur Bundestagswahl zugelassen, sieben davon stehen auch in Rheinland-Pfalz auf dem Wahlzettel. Manche haben lange Wahlprogramme, andere nur einige Stichpunkte im Grundsatzprogramm.

In der Migrationspolitik fordern die Parteien unterschiedlichste Herangehensweisen. In den Wahlprogrammen finden Grenzschließungen und Asylverfahren, Abschiebungen, Arbeitserlaubnisse und Deutschkurse, sowie viele weitere Themen Erwähnung. Was genau unterscheidet SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD, Linke und BSW von einander und wo sind sie einer Meinung?