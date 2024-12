Rheinland-Pfalz macht den Weg für ungewöhnliche Beerdigungen frei, Café-Inhaber wegen schimmeliger Lebensmittel vor Gericht und das Wetter ist grau. Das und mehr im RLP-Newsticker am Morgen!

9:53 Uhr HIV-positiv - seit der Geburt Wie ist es, schon sein ganzes Leben lang HIV-positiv zu sein? Mit diesem Virus in sich durch die Schule, die Pubertät, durchs ganze Leben zu gehen? Wie ist es, damit eine Familie zu planen? Steffi S. (Name geändert) hat sich bei ihrer Geburt bei ihrer Mutter mit dem HI-Viurs angesteckt. Sie hat mit uns gesprochen, möchte aber nicht erkannt werden. Doch was sie sagt, geht unter die Haut! Schaut es euch gerne mal bei Instagram (bitte mit Ton!) an:

9:43 Uhr Wie sind eigentlich meine Rechte, wenn ich online etwas kaufe? Ich gebe zu, ich nehme mir jedes Jahr vor, wieder mehr im stationären Handel, also einfach in der Innenstadt zu kaufen. Das klappt auch mal mehr, mal weniger gut. Aber gerade jetzt vor Weihnachten ist es manchmal deutlich leichter, im Internet zu shoppen... Aber wie sehen da meine Rechte aus? Was darf ich? Was muss ich beachten? Und: muss ich einen Grund angeben, wenn ich etwas zurückschicke? Hier gibt es die Antworten: Von Rücksendung bis Widerruf Onlinekauf: Das sind Ihre Rechte beim Onlineshopping Online bestellen - das ist für viele bequem und angeblich hat man dabei auch mehr Rechte, allerdings birgt es vielleicht auch mehr Risiken. 16:05 Uhr Kaffee oder Tee SWR

9:26 Uhr Herzlichen Glückwunsch, Stiftung Warentest! Viele tausend Produkte hat die Stiftung Warentest seit ihrem Bestehen getestet. Nun wird sie heute 60 Jahre alt! Ich persönlich orientiere mich in meinem Alltag durchaus an den Tests, die die nun ältere Dame jeden Monat veröffentlicht. Kindersitze, Kaffeemaschinen, Computer, Lautsprecher, es gibt fast nichts, was nicht schon einmal getestet wurde. Oft gab es danach einen großen Aufschrei, meist von den Herstellern, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Aber im Sinne eines kritischen Verbrauchers sage ich: Danke und herzlichen Glückwunsch, Stiftung Warentest!

9:14 Uhr Feuerwehr muss Jugendliche aus leerem Schwimmbecken retten "Hallo, ist da die Feuerwehr? Ja, mein Kumpel und ich würden gerne aus dem Becken eines leeren Freibades gerettet werden..." So oder so ähnlich könnte der Anruf geklungen haben, den Rettungskräfte in Kaiserslautern bekommen haben. Denn zwei Jugendliche hatten sich auf das Gelände eines Freibades geschlichen. Sie waren dann in ein leeres Becken geklettert - oder aus Versehen hineingeraten, wie sie es dem Rettungsdienst erzählten - aber nicht mehr herausgekommen. Es blieb also nur noch der peinliche Anruf bei der Feuerwehr. Die beiden erwartet jetzt eine Anzeige. Kaiserslautern Polizei ermittelt jetzt Feuerwehr rettet Jugendliche in Kaiserslautern aus leerem Schwimmbecken Zwei Jugendliche waren in Kaiserslautern ins Warmfreibad eingedrungen - und kamen aus dem leeren Becken nicht mehr raus. Jetzt wartet auf sie eine Anzeige. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:45 Uhr Zu viele Krankheitsfälle: Keine Bahnen zwischen Lauterecken und Kaiserslautern Achtung, liebe Bahnpendler: Zwischen Lauterecken und Kaiserslautern fahren voraussichtlich noch bis zum Nachmittag keine Züge. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Weil viele Mitarbeiter im Stellwerk krank sind, wurde der Bahnverkehr auf der Strecke bereits gestern Nachmittag komplett eingestellt. Als Ersatz fahren Busse. Laut Bahn sollen ab 13.30 Uhr wieder Züge fahren. Sendung am Mi. , 4.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

8:28 Uhr Mainz muss sparen: Kulturschaffende in Sorge Die Stadt Mainz muss sparen. Das könnte ernste Probleme für Kulturschaffende bringen, befürchtet zum Beispiel der Betreiber des Programmkinos Capitol in Mainz. Ohne Förderung durch die Stadt sei das Kino wirtschaftlich nicht zu betreiben. Auch das bekannte Festival "Open Ohr" muss laut den Plänen der Stadt mit weniger Geld auskommen. Die Förderung wird auf 50.000 Euro halbiert. Dagegen sollen weiterhin 15 Millionen Euro jährlich in das Staatstheater fließen. Der Haushalt der Stadt soll Mitte Dezember verabschiedet werden. Sendung am Mi. , 4.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:48 Uhr Nonne bekommt Preis für besonders guten Informatik-Unterricht Eine Nonne, die so gut Informatik lehrt, dass sie einen Preis dafür bekommt! Coole Story aus Vallendar: Schwester Christamaria hat vor einigen Wochen einen Preis für ihren besonderen Einsatz für die Förderung junger Talente in der Informatik bekommen! 500 Euro gab es dafür, die für den Unterricht verwendet werden können. Die Kollegen der Landesschau haben die umtriebige Nonne besucht, schaut gerne mal kurz rein! Video herunterladen (83,3 MB | MP4)

7:33 Uhr Brand in Jünkerath: Ein Bewohner verletzt, 13 Menschen obdachlos In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Jünkerath in der Eifel ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde von mehreren Freiwilligen Feuerwehren gelöscht. Besonders bitter für die Bewohner des Hauses: Sie müssen erstmal raus, denn das Doppelhaus ist laut Polizei bis auf Weiteres unbewohnbar. Betroffen sind demnach 13 Personen. An dem Haus entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sendung am Mi. , 4.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

7:16 Uhr Das ist an einem 4. Dezember passiert: 1945: Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer darf sich wieder politisch betätigen. Die britische Militärregierung hatte ihm dies zuvor untersagt. Für Konrad Adenauer beginnt ein Weg, der mit der Wahl zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 1949 ihren Höhepunkt findet. 1954: In Miami eröffnet das erste Schnellrestaurant der Marke "Burger King". Etwa 20 Jahre später öffnet auch in Deutschland die erste Filiale. Burger King gehört heute zu den größten Restaurantketten der Welt und hat knapp eine halbe Million Mitarbeiter weltweit. 1971: Im schweizerischen Montreux tritt Frank Zappa & the Mothers auf. Während des Konzerts bricht ein Feuer aus. Der Rauch breitet sich über dem Genfer See aus und wird von Mitgliedern der Band Deep Purple beobachtet. Es entsteht der Welthit "Smoke on the water".

7:04 Uhr Der Blick nach Deutschland und die Welt In Paris kommt es am Nachmittag zum Misstrauensvotum gegen Frankreichs Regierung. Im Streit um den kommenden Haushalt haben das linke Lager sowie die Rechtsnationalen um Marine Le Pen Misstrauensanträge gegen die Mitte-Rechts-Regierung unter Premier Michel Barnier eingereicht. Die Regierung hat in der Nationalversammlung keine absolute Mehrheit. Es wird erwartet, dass beide Oppositionsgruppen der Regierung das Vertrauen entziehen und sie so zu Fall bringen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich im Berliner Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Der Kanzler wird in der Regierungsbefragung ein bis zu achtminütiges Statement abgeben und kann dann etwa eine Stunde von den Abgeordneten zu allen Themen befragt werden. Die Befragung dürfte stark vom beginnenden Wahlkampf geprägt sein. In Frankfurt am Main wird am Morgen das Urteil im Prozess gegen einen ehemaligen Fußballtrainer wegen Kindesmissbrauchs erwartet. Der Angeklagte war bereits zu 12 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt worden, der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil allerdings teilweise wieder auf. Neu verhandelt werden fünf Fälle, unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung und Herstellung von Kinderpornographie.

6:48 Uhr DFB-Pokal: Bayer wirft die Bayern raus Für viele war es das vorweggenommene Endspiel: Bundesliga-Tabellenführer Bayern München empfing im Achtelfinale des DFB-Pokals Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Und der Titelverteidiger siegte mit 1:0 - dank des Tores von Nathan Tella (69.Minute) und dank eines frühen Platzverweises für Bayern-Keeper Manuel Neuer. Ebenfalls den Sprung ins Viertelfinale schafften Arminia Bielefeld, der VfB Stuttgart und der SV Werder Bremen. Drittligist Bielefeld besiegte den Bundesligisten SC Freiburg mit 3:1, Bundesligist Stuttgart setzte sich mit 3:0 beim Zweitligisten Jahn Regensburg durch und Bundesligist Bremen besiegte den Zweitligisten Darmstadt 98 mit 1:0.

6:38 Uhr Streit um Weihnachtsmusik: Chor klebt sich den Mund zu Ein Chor, der auftritt, nicht singt, und trotzdem für Schlagzeilen sorgt. Das gab es gestern Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Koblenz. Die Mitglieder des Chors hatten sich sogar den Mund zugeklebt. Es ist eine Form des Protests gegen die hohen Kosten, die inzwischen für die Verwendung von Weihnachtsmusik anfallen. Hintergrund ist der Streit mit der Musikrechte-Verwertungsgesellschaft Gema. Sie hat neu berechnet, wie viel es kostet, bestimmte Lieder auf Weihnachtsmärkten zu verwenden. Zu viel für viele Veranstalter und Chöre. Der Streit gipfelte jetzt in dem stummen Protest gegen die Gebühren: Koblenz Auftritte auf Koblenzer Weihnachtsmarkt gestrichen Hohe GEMA-Gebühren - stummer Protest der Koblenzer Chöre Symbolisch haben sich Sängerinnen am Dienstagabend in Koblenz den Mund verklebt - um schweigend gegen hohe GEMA-Gebühren für Chor-Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt zu protestieren. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:24 Uhr So wird das Wetter heute: grau, grauer, am grauesten Die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Die Wolkensuppe ist zäh und hartnäckig und Temperaturen von 2 bis 5 Grad können da auch nichts retten. Aber im Wettervideo lernt man: Wem die Vorhersage nicht passt, der kann einfach auf ein anderes Wettermodell umschwenken und schon sieht die Wetter-Welt ganz anders aus. Gilt aber nur für Vorhersagen, die noch ein paar Tage entfernt liegen. Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Am Mittag wird in Mainz die Familienkarten-App Rheinland-Pfalz veröffentlicht - im Beisein von Familienministerin Katharina Binz (Grüne). Die Familienkarte soll in Zusammenarbeit mit den Kommunen bis 2026 nach und nach im ganzen Land eingeführt werden. Sie bietet zum Beispiel Vergünstigungen beim Einkauf, bei Veranstaltungen oder auch besondere Angebote in Vereinen an. Die Krankenkasse "Barmer" stellt ihren Arzneimittelreport für Rheinland-Pfalz vor. Eine wichtige Erkenntnis darin: Kinder und Jugendliche werden laut Krankenkasse zu selten gegen HPV geimpft, ein Virus, das Krebs verursachen kann. Alarmierend sei, dass die Rate der jährlich gegen HPV geimpften rheinland-pfälzischen Mädchen und Jungen in den vergangenen Jahren rückläufig war. Das Amtsgericht Bitburg verhandelt heute den Fall eines Pfarrers aus dem Bistum Trier. Er soll Gelder veruntreut und damit einen Schaden von mehr als 130.000 Euro verursacht haben. Der 57-Jährige soll zwischen 2019 und 2023 in mehr als 100 Fällen Gelder, die eigentlich für notleidende Menschen bestimmt waren, auf sein privates Konto transferiert haben. Nach dem Prozess am Amtsgericht droht dem Pfarrer noch ein kirchenrechtliches Verfahren.

6:01 Uhr So ist der Verkehr gerade Es ist wieder frostig gewesen in der Nacht, zumindest in Teilen des Landes. Deswegen solltet ihr heute Morgen besonders gut aufpassen. Am besten schaut ihr vorher hier, ob es auf eurer Strecke Probleme gibt: Aktuelle Verkehrsmeldungen