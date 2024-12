Feuerwehr rettet Jugendliche in Kaiserslautern aus leerem Schwimmbecken

per Mail teilen

Zwei Jugendliche waren in Kaiserslautern ins Warmfreibad eingedrungen - und kamen aus dem leeren Becken nicht mehr raus. Jetzt wartet auf sie eine Anzeige.

Die Jugendlichen waren im Becken des Warmfreibades gefangen, in dem (nicht wie hier auf dem Bild) zurzeit kein Wasser ist. SWR

Das war schon ein ungewöhnlicher Notruf, der Polizei und Feuerwehr am Montagabend erreichte: Zwei Jugendliche riefen an und wollten aus dem Warmfreibad im Stadtgebiet von Kaiserslautern gerettet werden. Dass sie eigentlich nicht in dem geschlossenen Schwimmbad sein durften, steht außer Frage.

Beide Jugendliche kommen aus Becken des Schwimmbades nicht heraus

Nach Angaben der beiden war ein 14-Jähriger in das rund vier Meter tiefe Becken des Freibades gefallen, aus dem das Wasser nach der Saison abgelassen worden war. Sein 17-jähriger Freund wollte ihm helfen - und gelangte über eine Rutsche in das Becken. Und nun standen sie beide vor den hohen Mauern und kamen nicht mehr heraus.

Die Feuerwehr musste anrücken und die beiden aus dem Becken befreien. Verletzt wurden sie nicht. Aber als sie endlich wieder in Freiheit waren, wartete gleich die Polizei auf die beiden - mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs im Gepäck.