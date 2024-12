Höchstwahrscheinlich wird Frankreich morgen Abend keine Regierung haben

Eine Minderheitsregierung anzuführen, ist sicherlich kein allzu großes Vergnügen. Insofern ist Frankreichs Premier Michel Barnier nicht unbedingt zu beneiden. Andererseits - für ihn persönlich hat das Elend vermutlich bald ein Ende: Bereits morgen Abend wird Barnier nach Einschätzung der meisten Beobachter über ein Misstrauensvotum stürzen . Nur - was folgt dann?

"Wir haben es definitiv mit einer Vertrauenskrise in die politischen Institutionen zu tun", sagt Marc Ringel, Direktor des deutsch-französischen Instituts in Ludwigsburg in SWR Aktuell: "Laut aktuellen Umfragen liegt das Vertrauen der Franzosen in die politischen Parteien bei sage und schreibe 14 Prozent."

Beginnt morgen Abend also das politische Chaos in Frankreich? Und wer hat da wann, was verbockt? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier mit Marc Ringel gesprochen.