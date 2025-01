Zerstörerische Baggerfahrt im Main-Tauber-Kreis: "Dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist"

Ein 38-Jähriger fährt an Silvester in Grünsfeld und Tauberbischofsheim mit einem Bagger Amok. Bürgermeisterin Anette Schmidt ist erleichtert, dass nicht mehr passiert ist.

Nach der zerstörerischen Fahrt in Grünsfeld und Tauberbischofsheim im Main-Tauber-Kreis sucht die Polizei nach einem Motiv. Mutmaßlicher Täter ist ein 38-jähriger Deutscher. Er hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in Grünsfeld in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und drei Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt.

Lob für Polizeieinsatz

Die Bürgermeisterin von Tauberbischofsheim Anette Schmidt (parteilos) lobt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich das professionelle Eingreifen der Polizei. "Es ist gar nicht auszudenken, was mit so einem Bagger auf öffentlichen Straßen anzurichten ist. Das hätte viele Menschenleben kosten können." Auch die Bevölkerung sei dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

Es ist unbegreiflich und nicht nachvollziehbar.

Am Ende blieb der Polizei keine andere Möglichkeit, als von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Die Beamten eröffneten in Tauberbischofsheim das Feuer auf den Mann, der nach Polizeiangaben trotz Reanimierungsversuchen noch vor Ort an seinen Verletzungen starb.

Fassungslosigkeit über die Tat

Auch zwei Tage nach der Tat, ist die Tauberbischofsheimer Bürgermeisterin fassungslos und kann nicht nachvollziehen, warum sich der 38-Jährige zu dieser Tat hat hinreißen lassen. "Die Polizei hat in verschiedenen Eskalationsstufen versucht, den Amokfahrer aufzuhalten. Aber er war getrieben - von was auch immer." Insgesamt habe der Mann mit dem Bagger eine Strecke von acht Kilometern zurückgelegt. "Er ist durch mehrere Polizeisperren durchgefahren, hat diese umfahren und sich von nichts aufhalten lassen."

Keine politisch motivierte Tat

Erleichtert äußerte sich Anette Schmidt darüber, dass es sich bei der zerstörerischen Baggerfahrt nicht um eine politisch motivierte Tat gehandelt habe. "Das ist wichtig für uns in Tauberbischofsheim, dass es nicht gegen die Zivilbevölkerung ging", ergänzt die Bürgermeisterin. Wichtig sei jetzt, dass die Hintergründe der zerstörerischen Baggerfahrt aufgeklärt würden.