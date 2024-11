Meinung: Nicht nur aufs Zeugnis schauen

Die Polizei in Baden-Württemberg verlangt von Bewerbern keine Mindestabschlussnote mehr. Daran könnten sich auch Universitäten ein Beispiel nehmen, meint Paul Hansen.

Was sollte jemand mitbringen, der Polizist werden möchte: Ein hohes Verantwortungsbewusstsein? Einen Gerechtigkeitssinn? Große Einsatzbereitschaft? Oder einen guten Schulabschluss?

Letzteres ist in Baden-Württemberg keine Voraussetzung mehr, um eine Ausbildung bei der Polizei zu machen. Zuvor war von den Bewerbern eine bestimmte Abschlussnote verlangt worden. Künftig muss nur der Schulabschluss an sich, unabhängig von der Note, nachgewiesen werden. Zwar ist die Entscheidung aus der Not geboren, dass es der Polizei in Baden-Württemberg an Personal mangelt. Doch das macht sie nicht falsch.

Die Meinung von Paul Hansen SWR SWR/Patricia Neligan

Ich halte diese Entscheidung sogar für den absolut richtigen Schritt. Denn es ist widersinnig anzunehmen, dass schlechte Leistungen in Mathe, Latein oder Kunst jemanden disqualifizieren sollten, Polizist zu werden. Und nur weil jemand in jungen Jahren kein Musterschüler ist, sollten ihm nicht für das restliche Leben berufliche Möglichkeiten genommen werden.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Paul Hansen meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

An der Entscheidung des Innenministeriums könnten sich auch andere ein Beispiel nehmen. Ich habe schon lange große Zweifel daran, ob ein Einser-Abitur wirklich das Kriterium sein sollte, ob jemand Arzt, Psychologin oder Pharmazeut werden sollte. Ich bin sicher, dass auch Universitäten durch Auswahltests und Eignungsprüfungen viel eher geeignete Bewerber finden als mit irgendeiner Abschlussnote.