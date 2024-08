per Mail teilen

Löhne und Gehälter sind 2022 im Schnitt um fast vier Prozent gestiegen. Den höchsten Verdienst gibt es laut Statistischem Landesamt in Stuttgart, den niedrigsten im Landkreis Waldshut.

Insgesamt sei der Durchschnitt der Bruttolöhne und Bruttogehälter pro Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im Jahr 2022 auf 42.331 Euro gestiegen, das teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mit. Grundlage sind demnach die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder". Es handelt sich um den Durchschnitt aller Beschäftigten, egal ob sie in Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.

In Stuttgart verdient man am besten - in Waldshut am schlechtesten

Der Stadtkreis Stuttgart hat mit 53.177 Euro den ersten Platz belegt, gefolgt vom Landkreis Böblingen mit 52.382 Euro. Die geringsten Durchschnittsverdienste verzeichneten 2022 der Landkreis Waldshut mit 34.587 Euro und der Neckar-Odenwald-Kreis mit 35.136 Euro. Hier eine Übersicht.

Dass Stuttgart an der Spitze der Bruttogehälter steht, könnte unter anderem an den Standorten von Großkonzernen, wie Mercedes-Benz, Porsche oder Bosch liegen.

Hohe Inflation im Jahr 2022

Doch 2022 lag die Inflation in Baden-Württemberg bei 6,3 Prozent, dementsprechend wenig dürften sich die höheren Löhne bemerkbar machen. Vor der Corona-Pandemie stiegen die Gehälter meistens stärker als die Preise. Im ersten Corona-Jahr 2020 aber sanken die durchschnittlichen Löhne, unter anderem, weil viele Beschäftigte in Kurzarbeit mussten. Der Einbruch kam dann 2022: Wegen der hohen Inflation nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs verloren die Gehälter deutlich an Wert.