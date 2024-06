Frau harrt bei Hochwasser 52 Stunden in Baum bei Neu-Ulm aus

Eine in einem überschwemmten Wald bei Neu-Ulm vermisste Frau ist am Dienstag gefunden geworden. Die 32-Jährige saß mehr als 52 Stunden auf einem Baum und ist weitgehend unverletzt.

Glückliche Rettung nach langer Suche. Die 32 Jahre alte Vermisste hat zweieinhalb Tage in einer Baumkrone auf Rettung gewartet. Am Dienstnachmittag wurde sie endlich entdeckt, so gut wie unverletzt. Sie war im Silberwald bei Neu-Ulm von der Flut völlig überrascht worden

Eine Polizeidrohne hat die Frau entdeckt. Sie hatte sich vor dem steigenden Wasser der Iller in die Krone eines umgestürzten Baumes im Silberwald gerettet. Sie harrte mehr als zwei Tage rund zwei Meter über dem Wasser aus. Als Polizeibeamte sie fanden, stand das Wasser immer noch etwa brusthoch. Daher wurde sie mit einem ADAC-Hubschrauber gerettet.

Die Polizei suchte mit Hubschrauber, Drohnen, Booten und Hunden nach der vermissten 32-Jährigen im Silverwald bei Neu-Ulm IMAGO Rech

Vermisstensuche in Neu-Ulm mit Hubschrauber, Drohnen und Booten

Die 32-Jährige war geschwächt und dehydriert, ansonsten aber unverletzt. Warum die Frau am Sonntag spätabends trotz drohenden Hochwassers in den Wald bei der Iller gegangen war, ist unklar. Sie hatte sich selbst noch per Handy bei der Rettungsleitstelle gemeldet, anschließend war vermutlich ihr Akku leer. Zudem hatte ein Bekannter der Frau eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. In den vergangenen beiden Tagen hatten Rettungskräfte unter anderem mit Drohnen, Booten und Hunden nach ihr gesucht.