Schwerer Unfall in Ulm: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

In Ulm sind am Sonntagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Eine 20-jährige Autofahrerin war laut Polizei auf der Nordtangente Ulms unterwegs. Sie war offenbar zu schnell und geriet in der Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal auf das Auto eines 54-jährigen Mannes. Der Fahrer starb, dessen 52-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Nordtangente in Ulm war nach Unfall lange gesperrt

Auch die Unfallverursacherin erlitt nach Mitteilung der Polizei schwere Verletzungen. Ihr 15-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die Nordtangente zwischen den Ulmer Stadtteilen Jungingen und Böfingen musste für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden.