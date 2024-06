Eine Traktorfahrerin hat auf einem Feld im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen eine Frau mit einem Heuwender überrollt. Laut Polizei wurde die 25-Jährige dabei mittelschwer verletzt.

Eine 26-jährige Traktorfahrerin hat auf einem Feld in Neu-Ulm eine 25-jährige Mitarbeiterin mit dem Heuwender überrollt. Der Unfall geschah am Dienstagabend bei Finningen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 25-Jährige wurde "wie durch ein Wunder" nur mittelschwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Frau von Heuwender überrollt

Warum und wie sie unter den Heuwender geraten war, ist noch unklar. Einem Sprecher zufolge, prüft die Polizei, ob Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Traktorfahrerin eingeleitet werden. Die Verletzte sei auf dem Feld mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt gewesen.