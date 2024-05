Eine Autofahrerin ist am Donnerstag auf der A8 bei Ulm schwer verletzt worden. Laut Polizei ist sie durch Aquaplaning von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Auf der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Ulm-Ost in Richtung München ist am Donnerstagabend eine Autofahrerin durch Aquaplaning von der Fahrbahn abgekommen und 100 Meter weiter gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei wurde die Frau bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ihr Auto geriet in Brand.

Auto prallt gegen Baum und brennt komplett aus

Ein junges Paar fuhr hinter der Frau, als ihr Auto von der Fahrbahn rutschte. Der Familienvater stoppte sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen und holte vor Eintreffen der Rettungskräfte die verletzte Frau aus dem zunächst noch qualmenden Fahrzeug. Das Auto brannte kurz danach komplett aus.

Das Auto ist nach dem Unfall auf der A8 bei Ulm komplett ausgebrannt. Ein Zeuge befreite die Autofahrerin noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. z-media

Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebraucht. Ihren Retter nahmen die Sanitäter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls mit in die Klinik. Die A8 war am Donnerstagabend zeitweise in Richtung München einspurig gesperrt.