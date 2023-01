Närrisches Treiben in Ulm: Ulmbeben und Ulmzug

per Mail teilen

Ulm ist am Wochenende fest in der Hand der Narren und Närrinnen. Samstag mit dem Guggamusiktreffen auf vier Bühnen in der City, Sonntag mit dem Ulmzug und rund 5.000 Hästrägern.

Dieses Wochenende steht Ulm ganz im Zeichen der Narren. Am Samstag hat um 14 Uhr das "Ulmbeben" begonnen, ein alle drei Jahre stattfindendes Guggamusiktreffen. Dieses Jahr sind 15 Gruppen aus dem ganzen süddeutschen Raum sowie aus Österreich und Liechtenstein dabei. Auf vier Bühnen in der Innenstadt spielen die Gruppen auf. Außerdem ist im Kornhaus Kinderfasnet und am Abend um 18 Uhr geht's zum Narrenbaumstellen auf den Ulmer Marktplatz.

Närrische Vorfreude nach zwei Jahren Pause

Sonntag um Punkt 13:13 Uhr steht dann der große Ulmzug an, zu dem die gastgebende Narrenzunft Ulm 94 Gruppen mit rund 5.000 Hästrägerinnen und Hästräger erwartet. Die Vorfreude bei den Veranstaltern ist groß, musste die Fasnet doch wegen Corona zwei Jahre pausieren. Eigentlich war für dieses Jahr auch ein großes Treffen des Alemannischen Narrenrings geplant, das wurde aber auf 2025 Jahr verschoben. Zunftmeister Gerhard "Gegge" Wies und Zunftrat Markus Weber freuen sich im SWR-Interview schon auf das närrische Wochenende.

Zunftmeister Gerhard "Gegge" Wiest (rechts) und Zunftrat Markus Weber freuen sich auf das närrische Wochenende in Ulm - mit Guggamusiktreffen am Samstag und Ulmzug am Sonntag. SWR

"Wir sind in Feierlaune! Ein bisschen Anspannung ist dabei. Das ist immer so vor einem Großkampfwochenende."

Tausende Narren und Besucher erwartet

Erwartet die Närrinnen und Narren in Ulm am Samstag noch eher graues Wetter mit einzelnen Sonnenstrahlen, könnte die Wolken- und Hochnebeldecke am Sonntag zum Ulmzug auch aufreißen. Gerhard Wies und Markus Weber rechnen jedenfalls fest mit Sonnenschein und neben den tausenden Närrinnen und Narren auch mit bis zu 15.000 Besucherinnen und Besuchern. Die hören dann nicht nur die Narrenrufe der Holl Hexa der Ulmer Narrenzunft "Zong raus!", sondern auch die der Spritzemuck aus Ehingen oder die der Gruppen aus Dornstadt oder Schelklingen - 94 Gruppen sind es insgesamt.

Das ist alles und um das närrische Wochenende in Ulm los Samstag: 14 Uhr: "Ulmbeben", Guggamusiktreffen mit vier Bühnen in der Innenstadt: Sedelhöfe, Münsterplatz, Hans- und Sophie-Scholl-Platz, Kreuung Hirschstraße/Glöcklerstraße

15 Uhr: Kinderfasnet im Foyer des Kornhauses

17 Uhr: Umzug vom Kornhaus zum Marktplatz

18 Uhr: Narrenbaumstellen auf dem Marktplatz Ulm

19:30 Uhr. Narrenhock im Kornhaus Sonntag: 9 Uhr: Närrischer Gottesdienst in der Wengenkirche

13:13 Uhr: Ulmzug mit Start und Ende am Ulmer Münster

Menschen den Narrenspiegel vorhalten

Endlich wieder ein Häs zu tragen, das ist ein Gefühl, das man erlebt haben müsse, so Zunftmeister Wies auf die Frage, was Spaß macht an der Maske. Man werde zum Narr und könne anders Handeln als sonst im Alltag: "Es gibt den Begriff Narrenspiegel, den sich jeder Narr im Hinterkopf behält", so Gerhard Wies, und weiter: "Ich halte meinem Gegenüber den Narrenspiegel vor und zeige Dir, wie Du gerade bei mir ankommst - aber auf eine lustige Art und Weise." Ein bisschen färbe das auch auf den Alltag ab, denn Narr sei man im Herzen, sich völlig zu verstellen, das gehe nicht. Aber man halte sich eben zurück.

"Narr ist man im Herzen."

Närrischer Gottesdienst in der Wengenkirche Ulm

Bevor der Ulmzug am Sonntag startet, gibt es um 9 Uhr in der Wengenkirche einen Narrengottesdienst. Auch für den wirbt Zunftmeister Wies. In der Kirche spielt ebenfalls eine Guggamusik und es singt ein zunfteigener Narrenchor. Gäste des Gottesdienstes dürfen sich gerne verkleiden.