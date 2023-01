Tausende Besucher beim Einsinger Narrensprung

Mehr als 90 Zünfte, Vereine, Gruppen und Kapellen sind am Sonntagnachmittag durch den Ulmer Stadtteil Einsingen gezogen. Der Narrensprung gehört damit zu den größten im Raum Ulm.

Mit mehr als 90 Gruppen gehört der Einsinger Narrensprung zu den größten im Großraum Ulm. 2.500 Hästräger waren unterwegs und kamen nach zwei Jahren ohne Fasnet voll auf ihre Kosten. Die örtliche Zunft "Wasaschomberler Einsingen" feierte mit dem 11. Narrensprung ihr 20-jähriges Bestehen. Start war um 13:30 Uhr, zuvor wurde an der Kirche traditionell der Narrennbaum gestellt.

Auch in Öpfingen ging es am vergangenen Wochenende närrisch zu. Beim sogenannten Tag-in-Nacht-Umzug der örtlichen Narrenzunft Donauratzen. kamen ebenfalls tausende Besucher. Und auch in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis waren am Samstag die Narren los. Gefeiert wurde nach dem Umzug bei der Narrenparty.