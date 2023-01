Gute Stimmung und viele Zuschauer beim Ostalb-Umzug in Aalen

per Mail teilen

Der Regen machte weder den Narren noch den Besuchern am Straßenrand etwas aus: Am Sonntag kamen tausende Besucher zum ersten Ostalb-Umzug seit zwei Jahren nach Aalen.

Mehr als zwei Stunden lang sind am Sonntag die Narren beim Ostalb-Umzug durch die Aalener Innenstadt gezogen. Das ungemütliche Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert, dass es endlich wieder einen Umzug gab. Mehr als 3.000 Närrinnen und Narren zogen fantasievoll verkleidet durch die Stadt zogen und trieben ihren Schabernack.

Ostalb-Umzug: "Es ist einfach nur toll, das zu machen"

Organisiert hatte den Umzug die Aalener Fasnachtzunft zum Sauren Meckereck. Zuletzt habe der Verein vor sieben Jahren das Landesnarrentreffen organisiert. Vizepräsident Gerhard Luley war überwältig und glücklich, dass der Ostalb-Umzug nun durch Aalen führte.

Die Hexen sorgten beim Ostalb-Umzug am Sonntag vor allem bei den Kindern für Begeisterung - und einen wohligen Schauer. SWR Verena Hussong

Traditionell nehmen am Ostalb-Umzug die Zünfte und Vereine aus dem gesamten Ostalbkreis teil, so Luley. Davon gebe es nach der Pandemie weniger als zuvor. 56 Zünfte und Vereine waren am Sonntag vor Ort.