Kunden sind überrascht, weil sie bei den Filialen von TTL vor verschlossenen Türen stehen. Hintergrund ist offenbar, dass das Heidenheimer Unternehmen keine Löhne mehr zahlt.

Der Raumausstatter TTL mit Sitz in Heidenheim ist offenbar in massiver Schieflage. Das Unternehmen mit 26 Filialen vor allem in Süddeutschland zahlt Beschäftigten seit Dezember keine Löhne mehr. Inzwischen sind etliche Standorte geschlossen. Zuerst berichtete die "Heidenheimer Zeitung".

Das Tapeten-Teppichbodenland in Heidenheim ist nach einigen Schließtagen am Aschermittwoch wieder geöffnet. Dort arbeitet Kathrin Kübler, Tochter der ehemaligen Eigentümerfamilie. Sie berichtet, dass sie vor allem Kundinnen und Kunden bedienen wolle, die auf bestellte Ware warten. Seit Dezember hätten die Beschäftigten keinen Lohn bekommen. Die Filiale in Neu-Ulm sei deshalb geschlossen, Dillingen sperre am Donnerstag zu. Ulm sei zumindest am Aschermittwoch noch offen, so Kübler weiter.

"Aus betrieblichen Gründen geschlossen": So heißt es auf einem Zettel an Filiale von TTL in Neu-Ulm. SWR Klara Biermann

Insgesamt gibt es 400 Beschäftigte bei TTL

Das Unternehmen beschäftigt etwa 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller gibt einige TTL-Niederlassungen, unter anderem auch in Aalen, Schwäbisch Gmünd, Ellwangen, in Heidenheim, Neu-Ulm, Ulm und Biberach.

Betriebsversammlung auf einer Online-Plattform angekündigt

Wie die "Heidenheimer Zeitung" berichtete, hatte die Eigentümerfamilie das Unternehmen im Sommer an einen Geschäftsmann verkauft, der in Belgien lebt. Er habe sich zu den aktuellen Problemen nicht geäußert, so Kathrin Kübler. Für Freitag sei eine Betriebsversammlung auf einer Online-Plattform angekündigt worden.

Einige Filialen des Raumaustatters TTL mit Sitz in Heidenheim blieben derzeit geschlossen. Beschäftigte erhalten seit Dezember keinen Lohn. SWR Klara Biermann

Beschäftigte klagen wegen ausbleibender Lohnzahlungen

Viele Beschäftigte klagen unterdessen auf Zahlung des Lohnes. Das Arbeitsgericht Stuttgart hat bestätigt, dass inzwischen 16 Verfahren wegen ausstehender Vergütungen anstehen. Beim Arbeitsgericht in Aalen laufen ab 5. März Gütetermine.

Offenbar wird auch bereits wegen Insolvenzverschleppung ermittelt. Das Polizeipräsidium Ulm wollte sich dazu aus Datenschutzgründen nicht äußern.