Die Polizei geht beim Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Aalen von Brandstiftung aus. Am Montag wurden erste Erkenntnisse zur Brandursache bekanntgegeben.

Fünf Menschen sind beim Brand einer Obdachlosenunterkunft in Aalen am Sonntag verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Montag auf Anfrage mitteilte, hat die Befragung von Zeugen vor Ort ergeben, dass ein Bewohner das Feuer möglicherweise absichtlich gelegt hat. Ein 52-jähriger Bewohner der Unterkunft ist tatverdächtig.

Der Mann soll den Brand in seinem Zimmer gelegt haben, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Er leide möglicherweise an einer psychischen Störung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 52-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Unterkunft nicht mehr bewohnbar - Stadt sucht neue Bleibe

Die Obdachlosenunterkunft ist durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Nach Auskunft der Stadtverwaltung Aalen lebten dort zuletzt fünf Menschen. Zwei von ihnen kamen am Sonntag zunächst in ein Krankenhaus, die anderen übergangsweise in ein Hotel. Nun sucht die Stadt eine neue Bleibe für die Betroffenen.

Der Brand war am Sonntagmorgen in der Obdachlosenunterkunft in Aalen ausgebrochen. Als die Feuerwehr gegen 7 Uhr vor Ort war, stand das Gebäude bereits in Flammen. Zwei Bewohner wurden schwer verletzt, zwei weitere sowie eine Polizistin erlitten laut Bericht leichte Rauchgasvergiftungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro