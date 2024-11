Mehrere Verletzte nach Brand in Obdachlosenunterkunft in Aalen

per Mail teilen

Bei einem Feuer in einer Aalener Obdachlosenunterkunft sind mindestens fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Auch ein benachbartes Gebäude wurde vorsorglich evakuiert.

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Aalen (Ostalbkreis) sind am Sonntagmorgen fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Zwei Bewohner wurden von der Feuerwehr aus den Flammen gerettet, wie die Polizei mitteilte.

Bewohner und Polizisten erleiden Rauchgasvergiftung

Das Feuer brach demnach um kurz vor 7 Uhr aus, die Ursache ist noch unklar. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Gebäude in der Gartenstraße bereits in Vollbrand. Zwei Bewohner erlitten eine schwere, zwei weitere Bewohner und eine Polizistin eine leichte Rauchvergiftung.

Ein benachbartes Gebäude wurde vorsorglich geräumt, die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen verhindern. Kurz nach 8 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar, die Stadt Aalen organisiert die Unterbringung der Bewohner. Der Sachschaden war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.