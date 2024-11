Ein Mann hat am Montag in einem Einkaufsmarkt in Jettingen-Scheppach eine Kassiererin mit einer Waffe bedroht. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Mehr als 30 Streifenwagen waren im Einsatz.

Die Polizei ist am Montagmittag wegen eines Raubüberfalls in einem Laden in Jettingen Scheppach (Kreis Günzburg) alarmiert worden. Sie war mit rund 30 Streifenwagen vor Ort. Ein Mann hatte nach Angaben der Polizei eine Kassiererin in einem Einkaufsmarkt an der Hauptstraße bedroht. Zuvor habe der 26-jährige Tatverdächtige eine Schnapsflasche gestohlen, heißt es.

Raubüberfall: Zeugen sprechen von Bedrohung mit Schusswaffe

Nach Aussagen von Zeugen habe der Mann die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht, heißt es weiter. Laut Polizei handelte es sich um eine Luftdruckwaffe, die einer Schusswaffe täuschend ähnlich sah. Der Tatverdächtige war außerdem alkoholisiert.

Er verließ nach dem Raub den Laden und ging in eine nahe gelegene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Kurz darauf wurde er vor dem Haus, in dem er auch wohnt, festgenommen. Verletzt wurde niemand. Gegen den 26-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt.

Situation war laut Polizei zunächst unklar

Die große Anzahl an Polizeikräften sei ausgerückt, weil die Situation zunächst unklar gewesen sei, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West dem SWR. So sei zum Beispiel nicht klar gewesen, ob es sich um eine echte Waffe gehandelt habe und was genau innerhalb der Wohnung vorgegangen sei, in die sich der Tatverdächtige geflüchtet hatte.