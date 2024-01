per Mail teilen

Nach einem Raubüberfall im Drogenmilieu am Dienstagabend in der Ulmer Innenstadt hat die Polizei drei Männer festgenommen. Sie sollen einen 27-Jährigen niedergeschlagen und beraubt haben.

Am Dienstagabend ist es am Lederhof in der Ulmer Innenstadt zu einem Raubüberfall gekommen: Drei Männer sollen nach Angaben der Polizei einen 27-Jährigen niedergeschlagen und beraubt haben. Das Opfer wurde laut Staatsanwaltschaft leicht verletzt.

Opfer von Raubüberfall in Ulm wollte Haschisch kaufen

Bei den Männern handelt es sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft um Tunesier im Alter von 20, 21 und 23 Jahren. Sie sollen den 27-Jährigen unter anderem mit dem Knauf eines Messers geschlagen haben, um ihm Bargeld und Handy zu stehlen.

Auch der 25-jährige Begleiter des Opfers wurde angegriffen. Die beiden wollten zuvor von den drei Männern Haschisch kaufen. Dabei war den Drogenverkäufern aufgefallen, dass ihr Kunde eine größere Summe Bargeld bei sich hatte.

Die Tatverdächtigen konnten zunächst fliehen, wurden dann jedoch in der Nähe des Tatorts festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.